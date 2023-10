La familia no solo es plural

El libro durmiente comenzó su andadura como club de lectura en junio de 2003. Su nombre hace referencia a la necesidad de rescatar los valores y principios que duermen en el seno de los libros. El libro durmiente se define como una entidad creada sin fin de lucro. Nuestra acción adquiere la condición de voluntariado cultural. Desde el año 2012, correspondiendo con el período lectivo, impartimos los talleres de escritura creativa en dos niveles: básico y avanzado. Finalmente, la invitación a los autores para presentar sus obras o impartir clases magistrales sobre las técnicas de escritura ha dado lugar a la creación de un foro literario donde confluyen los lectores, libros y escritores, compartiendo ideas e inquietudes en pro de la cultura.

La familia

Sara Mesa

Anagrama (2022)

Sara Mesa se ha convertido en una de nuestras mejores escritoras. Libro tras libro ha venido construyendo una literatura de autoría reconocible por su homogeneidad y singularidad. Cada libro de Sara Mesa forma parte de una obra personal que crece con profesionalidad e ingenio.

He leído cinco libros de esta autora y puedo decir que todos son buenos. Los que más me gustan son Cicatriz y Un amor. En el terreno del ensayo tiene una obrita editada por Nuevos Cuadernos Anagrama que es muy recomendable. Se titula Silencio administrativo.

La familia no es, en mi opinión, uno de sus mejores textos, pero es un buen libro que recomiendo.

La familia es una unidad compuesta por varios individuos. En tanto que plural, tiene todo el sentido la decisión de la autora de mostrar distintos puntos de vista. A medida que leemos vamos conociendo a todos los componentes del núcleo familiar: los padres y sus cuatro hijos, dos chicos y dos chicas.

Otra característica de la novela, marca de la casa, es la combinación de capítulos que ocurren en el presente, el pasado y el futuro.

Por tanto, tenemos un panóptico con distintos puntos de vista en distintos momentos de la vida. La familia no sólo es plural, también es un ente vivo, un sistema en transformación permanente. ¡Qué inteligente es Sara Mesa!

La principal característica de la literatura de Mesa es su capacidad de aproximarse a distintos fenómenos relacionales (amor, sexo, amistad, fraternidad) desde perspectivas diferentes, únicas y, siempre, con un componente perturbador que tiene la habilidad de inquietar al lector, de llevarlo a donde no quiere ir, de enfrentarlo con lo atípico, lo que molesta.

Sara Mesa no busca complacer. Ella siempre quiere desagradar al lector, conectarlo con las zonas oscuras del ser humano, con lo prohibido, lo oculto, lo escondido. Su propósito es incomodar, enfrentar al lector con la verdad que se esconde tras la apariencia.

Cuando uno termina un libro de esta autora y cierra la contracubierta no puede decir que sea una persona feliz y satisfecha, sino atribulada, pensativa, preocupada, transformada. ¿No es esto la literatura: la capacidad de transformar mediante una historia a las personas? Los libros de Sara Mesa perduran en el cerebro, no se olvidan, se vive con ellos. Su lectura nos hace resoplar, hablar solos, exclamar, jurar.

¿Qué tenemos en este libro? Autoritarismo, obediencia, complejos, secretos, mentiras, fingimiento, opresión, hipocresía, debilidad, neurosis.

Hay familias que lo mejor que ofrecen es la posibilidad de ruptura y liberación.

¿Dije que no es de sus mejores libros? Ya no estoy seguro. Léanlo. Y después lean todos los demás. Ya me dirán.