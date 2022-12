¿Dónde está Wally? Perdón, ¿el emérito?

La búsqueda comienza en blanco y negro: "L-Mérito entró en nuestras vidas cuando nos lo asignaron como futuro líder, con una fuerte recomendación del anterior jefe. Así fue como L-Mérito consiguió la plaza de oposición más suculenta del país, una que garantizaría puestos de trabajo a todos sus descendientes. En esta España en blanco y negro había por entonces una dictadura, censura, represión, ejecuciones políticas, persecución de las minorías, un machismo desolador... pero también había cosas buenas como... ¡Raphael! Un día cualquiera de aquellos años, todo el país salió a al calle para celebrar a su dictador favorito. Pero, ¿dónde está L-Mérito?"

A partir de esa primera escena, prosigue la investigación a través del intento de golpe de Estado de Tejero en el Congreso de los Diputados, la fiebre del sábado noche en Puerto Banús, blancas jornadas de nieve y esquí en Baqueira, la boda de Felipe con Letizia, una accidentada cacería en Botsuana, los zocos de Dubai o una regata en Sanxenxo. Todos ellos lugares repletos de personajes dibujados por Laura Árbol sobre un guion con textos de El Hematocrítico -convertido para la ocasión en L-Matocrítico- y una pregunta insistente: ¿Dónde está L-Mérito? (Libros del Zorro Rojo, 2022).

El monarca más escurridizo de lo que va de siglo toma así el relevo de Wally. Sí, el de ¿Dónde está Wally? Y se transforma, aunque sin jersey de rayas rojas y blancas, en un personaje al que buscar por una docena de episodios destacados de su vida y, por desgracia monárquica, de la de todos los demás. Un serial que todavía está lejos de terminar y que seguro que nos deparará algunos giros de guion más. "Este libro tiene en este momento todo el sentido porque sus apariciones ahora son más esperadas que nunca. Son como eventos, ya sea en Sanxenxo, en el funeral de Isabel II... de un tiempo a esta parte, el emérito siempre aparece cuando más se le espera", apunta con humor a infoLibre Miguel López, nombre real de El Hematocrítico.

Se establece así la conexión entre cada reaparición de Juan Carlos I en la vida real y el momento en el que el lector por fin le encuentra dibujado. "Es que es muy escurridizo y da pie a muchas especulaciones. El título del libro es algo que se pregunta mucha gente, incluyendo seguramente miembros de su familia", bromea, para luego asegurar que, de un tiempo a esta parte, queriendo o sin querer, Juan Carlos I se ha "convertido en un icono pop" que protagoniza su propia tragicomedia nacional.

El @hematocritico y @lauraarbol_ presentan “¿Dónde está L-Mérito?", un libro de humor político sobre las aventuras de un personaje que se ha convertido en un icono pop de España.💃 Estas Navidades, disfruta de esta travesía real en busca del habitante más escurridizo del país. 👑 pic.twitter.com/qTtti1gmkP — Libros del Zorro Rojo (@LibrosZorroRojo) 2 de diciembre de 2022

Es precisamente por eso que, con mucho humor, acompañan al emérito en estas páginas multitud de personajes de nuestra cultura popular española. Que si Tanxugueiras, que si Rigoberta Bandini, que si Chanel. Carrero Blanco o Isabel Díaz Ayuso conduciendo el coche de Penélope Glamour. Jesús Gil, Chiquito de la Calzada, Rosalía o Bad Gyal. "Aparte de buscar al emérito, te vas encontrando muchos otros personajes mientras haces un repaso a la historia de casi cincuenta años en España, que es a su vez la suya", señala a infoLibre Laura Árbol, quien aún sigue enumerando nombres populares a los que buscar: Victoria Federica fumando en patinete, La Veneno, Corinna Larsen o Lady Di: "Caben todos juntos por el contexto de cada escena y es gracioso encontrarlos".

El clímax se alcanza en la escena final en el Tribunal Supremo, donde están Urdangarin, Villarejo, Rato o Bárcenas, pero (oh, sorpresa) no el emérito, "a quien ya hemos visto recientemente salir airoso en un juzgado de Londres", recuerda López, quien añade que el "humor sobre política y sobre reírnos de nosotros mismos nunca falta en este país, por lo que este libro viene a unirse a esa tradición". Árbol, por su parte, tercia: "Nos hace falta ese punto de humor en la política. Hubo un tiempo en el que literalmente no se sabía dónde estaba el emérito, con lo que esto viene muy a colación. Si no se hubiera ido sin dar explicaciones, no se nos habría ocurrido".

Pero se les ocurrió y, a partir de los guiones de López, la ilustradora se puso manos a la obra sin escatimar en rigor y detallismo, seleccionando imágenes que "todos tuviéramos en el imaginario colectivo, porque al ser dibujos tan pequeñitos a veces cuesta sacar los rasgos y reconocer" a los personajes: "No en todas, pero en la mayoría de páginas es clave el uniforme, la ropa, la pose y lo que está haciendo. Como la famosa foto aquella que estaba haciendo una barbacoa en bañador. Nos hemos ayudado de imágenes icónicas suyas para que se le pueda reconocer".

El resultado es que en las escenas, además del texto, hay mucha información en las imágenes ya que, aparte de divertir, el objetivo es también reflexionar sobre la historia de nuestro país, "pero también sobre la nuestra personal, porque uno siempre recuerda dónde estaba cuando hubo un evento importante". "Lo que descubrí desarrollando este libro es que la historia de Juan Carlos va en paralelo a la historia colectiva de todos. Es como un tío abuelo que tenemos todos, excéntrico, con sus costumbres extravagantes... pero hay que aguantarle porque es nuestro y ya no le va a cambiar nadie", destaca López.

Me ha encantado. Por si necesitáis un regalo original para estas navidades. pic.twitter.com/uDLENkxPjQ — PabloMM (@pablom_m) 2 de diciembre de 2022

Es, por todo ello, una novela gráfica que se disfruta "más en pareja o en grupo que de manera individual", según el autor. "Queríamos un libro que puedas tener en tu casa y que lo sacas cuando tienes visitas, como para jugar. No como un juego de mesa, pero sí para pasar un rato divertido mirando todas las respuestas que hay. Y, desde luego, como catalizador de temas de conversación es único", asegura entre risas, imaginando ya las "tópicas discusiones con los cuñados estas navidades". "Creo que es divertido ir mirando las escenas y encontrarte a la flamenca del Whatsapp, que también está", apostilla divertida Árbol.

Para acabar, el libro incluye una última sección de entretenimiento, una versión royal de juegos de mesa muy populares con los que descubrir junto a la familia y los amigos más hazañas de un personaje cuya influencia es planetaria. En ellos podremos pasar el rato marcando las partes que el L-Mérito se ha operado o respondiendo a difíciles cuestiones de Estado como esta: "En 2004, L-Mérito pagó hasta 7.000 euros para cazar uno de los últimos ejemplares vivos que quedaban en Europa de cierto animal. ¿Sabes de cuál se trata?" También habrá que agudizar la memoria para recordar dónde dejó su apéndice o en qué resort encontró refugio tras su abdicación. Y, aunque no esté en el libro, también podemos ejercitar la imaginación haciéndonos a nosotros mismos, en solitario o en grupo, la pregunta final: ¿dónde estará y qué estará haciendo en este preciso momento L-Mérito?