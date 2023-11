El mimo

Aguarda su llegada en la calle peatonal como cada día. Hoy la aborda poniendo su cara frente a ella, pestañea con celeridad mientras la mano cerrada pegada a su pecho comienza a abrir el puño, de él brota un corazón de espuma que se agranda. Se lo ofrece. Ella sonríe sonrojada, pero le esquiva y continúa su camino. El rostro del mimo muestra ese grito de dolor enjaulado en su garganta, ese amor silenciado sin vía de escape por unas cuerdas vocales oxidadas de por vida. Mañana reunirá valor y le dará la nota, ésa que siempre esconde en la otra mano.

Reciclaje

Este guaje es el pícaro del Nalón, decía mi profesor. A los quince empecé con empleos de limpieza, cocinas o botones, lo que surgiera. Mi época favorita era la entrega de los premios príncipe de Asturias. Los hoteles donde se hospedaban eran mi territorio. Con Woody Allen, me descuidé. Lo de coge el dinero y corre no acabó bien. El juez me penó con trabajos comunitarios para la fundación de los premios. Y fue mi lotería. Conocí a Cohen, a Quino, a Nadal... Hoy Murakami me ha dedicado su libro: "Para un pícaro sin color y sus años de peregrinación".

Chicxulub

No te preocupes por ella, todo lo exagera, seguro que en un cron o dos estará como nueva. Ella dice que la pedrada casi la mata, pero los planetas conocemos que la Tierra siempre ha sido muy tiquismiquis.

* Pablo Cavero García (Mota del Cuervo, Cuenca,1961) es economista prejubilado. Ha escrito poesía y microrrelatos y ha coordinado 'Los locos del microrrelato', una antología digital gratuita editada por Quark Ediciones Digitales en el 2022, que es el resultado de colgar en su muro de Facebook, durante varios meses de la pandemia, a 91 autores, bajo el empeño de difundir el microrrelato.