Púa

Lorenzo Silva

Editorial Destino (2023)

¿Es posible pasar página, lavar la conciencia por más arrepentimiento o reflexiones que la sustenten? Sin mencionar al GAL y a ETA, están en las páginas. Lorenzo Silva nunca se queda en la superficie: la trama sería suficiente para engancharnos, pero esta novela va más allá. Por eso, nunca dudo si repetir con él.

Cuando Púa, antiguo apodo de guerra, recibe la llamada de auxilio de su excompañero Mazo en despreciables batallas, no puede decir que no. Aunque no esté escrito en ninguna parte, aunque no sepa si podrá salvar a la hija del antiguo socio, empantanada en una vida retorcida.

Ambos dejaron hace demasiado un pasado que, de agitarse, removerá el avispero. No hay sorpresas. El lector sabe que se ha activado la espiral de una trama que promete. Este escritor es así. Promete y cumple. Es un experto en el oficio. No estoy descubriendo nada nuevo. La novela es doblemente interesante: además de derrochar acción, inquiere, escarba, remueve. Te pide opinión.

Alterna tiempos cronológicos: el momento presente en el que Púa se pone manos a la obra para ayudar a la chica y los años –aparentemente enterrados– de colaboración en la Compañía, el grupo secreto que actuaba por la puerta de atrás para limpiar la escoria con sus mismos métodos.

Púa no busca excusas, no justifica sus acciones. Narra en primera persona. Así sabremos cuál es el origen de su odio, aunque trabaje sin hacer preguntas. Si estás dentro, se hace y punto. No hay marcha atrás. El protagonista lo dice sin rodeos: "Soy una mala persona". Si el fin justifica los medios, lo decidirá el lector.

Hasta el monstruo más despreciable esconde su talón de Aquiles, aunque no sepa que lo tiene. En esa pieza susceptible de roce hurga el escritor. Pone a prueba a su protagonista y enciende el interés. La novela no blanquea, expone. Te hace entrega de una patata caliente y.… allá te apañes con ella. Tú valoras y decides.

Y como Lorenzo Silva cuenta, explica y escribe como sólo él sabe hacerlo, vuelve a arrancar mi exclamación final: “qué tío, qué bien lo haces”.

El cartero siempre llama dos veces, nunca digas nunca jamás, ¿hay determinadas situaciones donde se puede perdonar que el remordimiento se eche a dormir?, ¿un canalla arrepentido merece perdón? Entre estas frases y preguntas anda el juego de la novela. Qué fácil es dejarse llevar por la narrativa de Lorenzo Silva. Gracias otra vez por escribir.