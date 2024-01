Mil poetas en 35 ciudades recitarán versos contra el genocidio en Gaza: "Ojalá conmover conciencias"

La poesía, como la naturaleza, siempre se abre camino. Y de la misma manera que flores imposibles pueden florecer en los lugares más insospechados, los versos terminan encontrando su espacio para imponer ese poquito de belleza salvavidas en los escenarios más horripilantes. Porque cuando todo se agrieta, en el fondo, se muestra también el único lugar por el que puede comenzar a penetrar la luz. Esa es la premisa de Poesía por Palestina. Versos contra el genocidio, una iniciativa poética que este sábado 20 de enero, coincidiendo con las manifestaciones en medio centenar de ciudades en apoyo al pueblo palestino, pondrá la hermosa delicadeza de los poemas frente al espanto de la guerra.

Así las cosas, más de mil poetas en 35 localidades alzarán la voz del arte contra la barbarie de la muerte en Gaza, donde se calcula que 23.000 personas, la mayoría civiles, han sido asesinadas desde que el pasado 7 de octubre el gobierno de Israel ordenase la ofensiva militar en respuesta a los atentados de Hamás. Con este recital colectivo y simultáneo se pretende, según los organizadores, "denunciar tanto los crímenes del estado de Israel como la indiferencia y complicidad de los estados occidentales que miran hacia otro lado ante la masacre".

"La cultura siempre está ahí como referente y una parte de la conciencia", remarca a infoLibre uno de los impulsores de la convocatoria, Paco Moral, poeta y editor en Tigres de papel, quien explica que la idea nace de cuatro amigos y compañeros del mundo de la poesía que sintieron que "había que hacer algo" para ayudar a los palestinos. De esta manera, durante los actos y como parte de esta acción colectiva cuyo principal objetivo es visibilizar y condenar el genocidio, también se recaudarán donaciones de dinero para la Agencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA), que está desarrollando un trabajo esencial a pie de calle en la Franja de Gaza.

Cientos de poetas reunidos contra el genocidio en Gaza en más de 20 ciudades.

El próximo sábado 20 de enero ‘Poesía por Palestina. Versos contra el Genocidio’ reunirá las voces de cientos de poetas contra el genocidio en Gaza. pic.twitter.com/aK7Vmw8FIA — Belen Garcia Nieto (@BelenGNieto) 15 de enero de 2024

"Estamos tan acostumbrados a recibir noticias brutales que no nos damos cuenta de lo que hay. UNRWA tiene ahora mismo 1,7 millones de palestinos refugiados en sus campamentos, una población que depende única y exclusivamente de la ayuda que les puedan dar, porque aunque Israel no lo quiera reconocer allí se está practicando un exterminio. La situación es tan terrible que, por poco que pueda ayudar la poesía, no deja de ser un empujón más, un brazo más. Si somos mil personas y a 50.000 personas les llega que los poetas estamos haciendo esto, eso va dejando un pequeño poso en la conciencia de la gente para que nos demos cuenta de que otro mundo es posible. Pero para que sea posible tenemos que forjarlo nosotros poco a poco porque, si no, no hay ninguna posibilidad de cambiar nada", reflexiona Moral.

Poesía por Palestina. Versos contra el genocidio se celebrará de forma simultánea en más de treinta ciudades y dentro y fuera del estado español, sobre todo en el ámbito del habla hispana. El evento se encuentra ya confirmado en Alicante, Avilés, Azul (Argentina), Bilbao, Bogotá, Bruselas (Bélgica), Buenos Aires (Argentina), Cartagena, Castellón, Córdoba, Curaco de Vélez (Chile), Granada, Gijón, Logroño, Madrid, Mar de Ajó (Argentina), Mérida (España), Mérida (Venezuela), Montevideo (Uruguay), Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca, San Cristóbal de las Casas (México), Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Santander, Talavera de la Reina, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza, en diferentes lugares y horarios.

📜 #PoesiaPorPalestina 🌍

Versos contra el genocidio 🚫

📅 Sábado 20 de enero a las 19h.

📍 La Casa de Zitas, C/ Agustina de Aragón nº 30, Zaragoza.#NoAlGenocidio pic.twitter.com/gfvSBNN8kK — FAS (@FASaragon) 10 de enero de 2024

Solo en el acto de Madrid, que se desarrollará desde las 10.00 como una maratón de 12 horas y tendrá lugar en el CSOA La Ferroviaria (Plaza Luca de Tena), participarán más de 120 poetas, entre ellos el jordano-palestino Abdo Tounsi y autores y autoras tan reconocidas como Juan Carlos Mestre (Premio Nacional de Poesía 2009), Fernando Beltrán, Luz Pichel, Noni Benegas, Rosana Acquaroni, José Manuel Lucía Megías, María Ángeles Maeso, Ana Pérez Cañamares o Escandar Algeet, además de contar con la participación del actor Juan Diego Botto.

También colaborarán personalidades reconocidas en las convocatorias de otras ciudades, como María Ángeles Pérez López, Premio Nacional de la Crítica en 2022, en el caso de Salamanca, o Juana Castro, también Premio Nacional de la Crítica en 2010 y Medalla de Andalucía en el de Córdoba.

"Juan Diego Botto vendrá a última hora en Madrid a las nueve de la noche para apoyarnos leyendo algo. Hay poetas palestinos, sirios, iraquíes, marroquíes...", apunta Moral, quien detalla que otro gran activista por la causa, el cantautor Marwán, iba a participar en Madrid pero "no puede porque tiene concierto en Valladolid, así que va a intentar sumarse a aquella lectura". "Esto está calando fuerte al menos entre nuestra gente y ojalá que llegue a más personas y seamos capaces de conmover un poco las conciencias", destaca.

Ese es el objetivo último de una iniciativa que ha ido creciendo desde que a finales de noviembre el grupo de poetas que la impulsan empezaran a valorar la posibilidad de hacer una maratón poética en Madrid: "Se nos ocurrió extenderlo a otras ciudades pensando que no iba a tener mucho eco, pero ha sido una sorpresa tremenda lo que ha funcionado el boca a boca. Ahora mismo para el sábado hay actos convocados en 35 ciudades de España y otros países con más de mil poetas que participarán en las lecturas, pero la lista puede seguir creciendo".

La vertiente solidaria iba a ser inicialmente para dos ONG que trabajan en Gaza, pero los promotores perdieron el contacto con ellas y después descubrieron que "estaban en dos localidades que habían sido prácticamente arrasadas por Israel". Eso les llevó a indagar y, en conversaciones con la Embajada de Palestina en Madrid, decidieron que la UNRWA era la mejor forma de hacer llegar los fondos que consigan en esta "caja de resistencia" (que está en la cuenta bancaria ES48 2100 3662 6422 0011 3462).

La convocatoria, que tendrá lugar el próximo sábado 20 de enero, se desarrolla bajo el lema ‘Poesía por Palestina. Versos contra el Genocidio’, servirá para recaudar fondos y congregará a centenares de escritores y escritoras comprometidos, pic.twitter.com/SzsRPkFuO4 — Enrique Cabezón (@elkbdice) 8 de enero de 2024

Aunque no estaba así previsto en un principio, estos recitales pretenden operar también como una fórmula de apoyo a las manifestaciones convocadas el mismo sábado 20 de enero en multitud de ciudades de todo el país por la Red solidaria contra la ocupación de Palestina bajo el lema Paremos el genocidio, fin al comercio de armas y relaciones con Israel. "Nosotros elegimos el día 20 antes de saber que se iban a convocar las manifestaciones, pero decidimos seguir adelante porque todo suma. En Madrid la manifestación sale de Atocha y nosotros estaremos en Delicias, a cinco minutos, con lo cual quien quiera puede estar en ambos sitios. Nuestra convocatoria suma a un día de apoyo al pueblo palestino", señala Moral.

"Habrá gente que piense que no vale para nada", concede el poeta y editor, quien lamenta que los poetas tengan "muy poca influencia" en la vida social y en la opinión pública si bien, al mismo tiempo, recuerda que a lo largo de la historia ha habido "muchos poetas que han reivindicado la labor del poeta como una parte de la conciencia crítica de la sociedad". "Tendría más influencia si esto lo moviera gente del Sálvame", se queja con sorna, añadiendo que, en cualquier caso, "por poca incidencia que tenga ya va sembrando la idea de que lo que está ocurriendo en Gaza es algo terrible y que hay que ayudar".

"Somos mucha gente muy diversa, de muchas sensibilidades y poéticas diferentes, pero todos unidos por la idea de que hay que hacer algo, hay que movilizarse y hay que explicarle a la población nuestro punto de vista. Esto tiene que acabar, no puede seguir así, es algo que causa un dolor insoportable. Hay mucha gente que piensa así, pero se silencia. Por eso hay que seguir empujando y vamos a seguir empujando todo lo que haga falta", termina.