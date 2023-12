'Operación Triunfo', el caballo de Troya de Amazon Prime para hacerse ahora con la televisión tradicional

El concurso que ha surtido de artistas a Sony y Universal desde hace 22 años ha abandonado por primera vez la televisión convencional y se ha pasado al streaming. Operación Triunfo ahora se emite –en directo– a través de Amazon Prime Video en lo que ha sido una apuesta que sigue la nueva deriva de las plataformas digitales: trasladar a su catálogo los grandes programas de éxito de la televisión en abierto. Jose Manuel Eleta, adjunto a la dirección de Barlovento, la principal consultora de comunicación española, explica esta migración: “Las plataformas han llegado a su techo de suscripción con las series y ahora tienen que ir a por otro tipos de géneros televisivos”.

La convergencia de los dos modelos de negocio, streaming y convencional, en la televisión en los últimos años se ha transformado, según apunta Eleta, en una mezcla total entre ellos: plataformas que incorporan programas de televisión al uso y canales con sus propias plataformas online, como es el caso de Atresmedia, que potenció Atresplayer con estrenos como Veneno o Cristo y Rey.

La fusión de ambas formas de hacer televisión arrastra también a la publicidad y está menos regulada, indica Eleta. Es el caso de RTVE, que no puede emitir publicidad en sus canales en abierto, pero tiene emplazamientos publicitarios en su web, Rtve Play, porque la ley del audiovisual no se lo impide. Las plataformas OTT, como también se las conoce, son muy opacas con respecto a las audiencias. Eleta indica que las métricas que usan no tienen nada que ver con la televisión original y solo pueden creerse la información que llega desde las plataformas porque no tienen instrumentos para comprobarlos. Además insiste en que no existen métricas homologables.

Ausencia de datos de audiencia

La consultora audiovisual Geca publica que la diferencia entre la audiencia durante el estreno de esta edición de Operación Triunfo y el lunes anterior evidencia un notable incremento, especialmente entre la franja de 13-24 años y 25-44 años. Sin embargo estos datos no revelan en qué plataformas se ha producido ese incremento de espectadores, sino que es una información que suma las audiencias de todas, destaca Carmen Yeguas Momo, responsable de comunicación de Geca, a preguntas de infoLibre. “Todo el ascenso, obviamente, no sería por la audiencia de OT”, afirma.

Los únicos datos fiables que tienen las consultoras sobre el traslado de los triunfitos a Amazon Prime son las interacciones que provocan en redes sociales. Barlovento informa que el programa fue el contenido más comentado en X (antes Twitter) el lunes pasado, cuando emitió su Gala 1. La emisión provoco más de 46 millones de impresiones. Eleta aclara que estas cifras se deben a que Operación Triunfo es una caso especial e insiste que su renovación no se debe a la audiencia que ha tenido en televisión sino al fenómeno que supone. "Es un poco como Eurovisión, es muy de redes sociales", afirma.

Geca también tiene su propio análisis sobre el impacto del programa que expone su buena aceptación: el 28,9% de los comentarios son positivos frente al 1,9% de comentarios negativos. En las interacciones las menciones que más se repiten son "Chenoa", ahora presentadora de la edición, y "Xuso", conductor de las emisiones diarias.

La consultora indica que el programa augura capacidad para explotar el formato a través de otros contenidos que permitan crear sinergias y que conecten con la emisión principal, tal y como ocurrió cuando Mediaset se hizo con el programa. El concurso logra colocarse más de 5 puntos por encima del dato que promedian los contenidos del mismo género en España, lo que para Geca indica la capacidad que tiene para mantener el interés constante de los espectadores.

Un terreno "espectacular" para investigar

Según cuenta Eleta, en televisión, la cadena está contenta con un estreno cuando la audiencia de la emisión supera la media de la cadena. "Por ejemplo, en RTVE no están contentos con La Moderna pero si con La Promesa. Como no tienen forma de averiguar las audiencias en las plataformas, la herramienta que usan en la consultora es Kantar, que les da el porcentaje de la audiencia en su conjunto, y que señaló el repunte del 10% de espectadores.

Para los analistas se abre un terreno "espectacular" para investigar la interactuación de los fans, lo que llaman heavy users, y que puede dar la vuelta a la frialdad de la televisión on demand (las plataformas) frente a lo que se ha considerado "tele viva", según apunta Eleta. Así ha sucedido con Sálvame, que, tras su cancelación por parte de Mediaset, ha pasado a Netflix, que ha hecho su propia versión aprovechando la fidelidad de la audiencia a los colaboradores del programa.

La nueva edición de Operación Triunfo sigue la fórmula transmedia que ya usó Mediaset cuando albergó el programa: una gala semanal, seguimiento diario de la vida en la academia de los concursantes a través de Youtube, una aplicación para elegir y salvar a los artistas de su expulsión y hasta una tienda online. La productora del programa es Gestmusic, que ha producido otros formatos de entretenimiento de la talla de Tu cara me suena o Ahora Caigo, pero "quien paga la fiesta", en palabras Tinet Rubira, director de la productora, es Amazon Prime Video. La plataforma sigue potenciando la estrategia de continuar con programas que han sido éxito en la televisión, como La que se avecina, serie que ahora estrena su temporada 14.