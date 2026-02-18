La poesía de Joan Margarit toma el Cervantes con Serrat y Ana Belén: "Más allá de la muerte, está con nosotros"

Lleno total en el salón de actos de la sede central del Instituto Cervantes de Madrid en esta tarde de miércoles para recordar a Joan Margarit cinco años después de su muerte. Una velada especialmente emocionante en recuerdo del poeta catalán, fallecido el 16 de febrero de 2021 pero todavía bien presente gracias a su poesía.

"Estamos aquí para recordar a uno de los grandes poetas de la cultura contemporánea y gran amigo", ha destacado el director del Cervantes, Luis García Montero, agradeciendo la presencia de Joan Manuel Serrat y Ana Belén, encargados de recitar en catalán y castellano, respectivamente, algunos poemas del homenajeado —Autorretrato o Cerrando el apartamento de la playa— en uno de los momentos culminantes de la velada.

También han disfrutado especialmente los asistentes de la conversación entre el poeta Ramón Andrés, los periodistas Juan Cruz y Pepa Fernández, el crítico Jordi Gracia y la librera Lola Larumbe (de la librería madrileña Rafael Alberti). No ha faltado al acto tampoco Mónica Margarit, hija del poeta, así como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este último como un mero asistente más.

García Montero ha destacado también la "capacidad" de Margarit para "pasar de la vida cotidiana al recuerdo histórico, a la memoria, a los problemas filosóficos y humanos", estableciendo así un puente entre lo más cotidiano y lo más profundo". "Eso hace posible que se emocionen tantos lectores", ha apuntado, resaltando también su papel —como poeta en castellano y catalán— como defensor de su lengua materna.

"Fue muy emocionante acompañarle en un momento en el que sacaba en Proa en catalán y en Visor en castellano. Ese respeto al diálogo entre lenguas ha sido una enseñanza para respetarnos en nuestras lenguas maternas", ha señalado.

Y compartiendo algunos recuerdos personales con los presentes, ha recordado cómo Margarit le decía que eso de estar vivo para siempre gracias a sus poemas no era verdad del todo, porque no podrían quedar "para tomar una copa, estar con los amigos o reírse de los malos poetas".

"Decía que hay una mentira en ese deseo de permanencia, porque precisamente no asumir ningún tipo de mentira caracteriza a su poesía. Y aunque no es lo mismo permanecer en un libro que quedar a tomar una copa, descubrimos que hay una verdad en esa imaginación poética y que Joan está con nosotros porque su poesía está con nosotros. Más allá de la muerte, cinco años después, Joan está hoy con nosotros", ha afirmado García Montero.

En esta misma línea, su editor en catalán, Emili Rosades, ha destacado el uso de las dos lenguas, aparte de que "ser poeta y arquitecto no es nada frecuente". "Su poesía no era sobre hechos u objetos a priori poéticos, sino que poética era su mirada. Eso le hacía singular y propició que se acercara a su poesía un número mayor de los lectores habituales de la poesía. Así que larga vida a la poesía y, per molts anys, Joan Margarit, porque su poesía sigue con nosotros", ha recalcado.

Después de la amena charla y del recital poético (que se hizo breve, muy breve) protagonizado por Serrat y Ana Belén, el colofón a esta celebración de la vida del poeta lo ha puesto Miguel Poveda, acompañado al piano por Joan Albert Amargós para interpretar No te veré más.

Poeta y arquitecto

Joan Margarit fue poeta y arquitecto. Comenzó su trayectoria poética en 1963 publicando en castellano Cantos para la coral de un hombre solo. Después de un largo paréntesis, publica, en 1975, Crónica. A partir de 1980 inicia la publicación de sus poemas en catalán y tradujo al castellano buena parte de su producción en catalán. También se encargó de traducir al castellano o al catalán la obra de otros poetas como Thomas Hardy, Elizabeth Bishopo o Rainer Maria Rilke.

En 2019 recibió el Premio Miguel de Cervantes, máximo galardón de las letras en español y también fue galardonado con el Premio Nacional de la Crítica (1984 y 2008), el Premio Rosalía de Castro (2008), el Premio Nacional de Poesía 2008 o el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el año 2019, entre otros reconocimientos.

Entre los títulos premiados de su obra en catalán destacan Cants d'Hecatónim de Tifundis (1982); Vell malentès (1981); Mar d'hivern (1986); La dona del navegant (1987); Càlcul d'estructures (2005); Casa de Misericòrdia (2007), o Els primers freds (2005). Su obra ha sido traducida al alemán, euskera, hebreo, francés, inglés, portugués y ruso.

El Instituto Cervantes, en una iniciativa conjunta entre la Editorial La Cama Sol y la familia de Joan Margarit, también puso en marcha en el año 2023 el Premio Internacional Joan Margarit de Poesía.