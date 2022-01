Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma y Varry Brava, clasificados para la final del Benidorm Fest

Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma y Varry Brava se han clasificado para la final del Benidorm Fest desde la primera semifinal, mientras que Azúcar Moreno y Unique no siguen adelante en el festival alicantino y se descuelgan de la carrera para representar a España en Eurovisión 2022, según informa Europa Press. El resto de finalistas se decidirán este jueves entre Xeinn, Marta Sango, Javiera Mena, Gonzalo Hermida (que no podrá actuar en directo tras su positivo en coronavirus, pero se emitirá el videoclip de su canción) Rigoberta Bandini, Rayden y Sara Deop.

Chanel ha sido la actuación más votada, con 55 puntos del jurado, 25 del televoto y 30 del jurado demoscópico. En segundo lugar quedó Tanxugueiras con 93 puntos, mientras que la tercera posición fue para Blanca Paloma (79) y la cuarta para Varry Brava (74). Así, Azúcar Moreno (69 puntos) y Unique (55) cerraron la clasificación de la gala que ofreció La 1 de TVE en prime time con Alaska, Màxim Huerta e Inés Hernand como presentadores.

La polémica de la noche se produjo durante la votación del jurado. Los jueces dejaron fuera de sus opciones para la final a Tanxugueiras, decisión que provocó el abucheo de público presente en el plató. Pero el voto demoscópico y, sobre todo, el voto del público las situó en segunda posición para pasar a la final.

Los finalistas de la primera semifinal se han elegido por un 50% jurado profesional, con tres nombres nacionales y 2 internacionales: Natalia Calderón, cantante, actriz, compositora, profesora de canto y productora teatral, y coach vocal; Miryam Benedicted, coreógrafa de numerosos programas de televisión y proyectos teatrales; Estefanía García, cantante e inspectora de la Orquesta y Coro RTVE; Marvin Dietmann, director creativo y artístico; y Félix Bergsson, jefe de la delegación de Islandia en Eurovisión. El 50% ha procedido del público: un 25% del televoto y el otro 25% del demoscópico.

La primera semifinal ha contado además con dos artistas invitados. Salvador Sobral, ganador del Festival de Eurovisión en 2017, ha interpretado la canción Fui veur meu amor, y el grupo asturiano Marlon la canción De perreo.

Las actuaciones

Varry Brava han abierto la gala con su homenaje a Raffaella Carrà, Raffaella. Un show con mucho colorido, con continuas referencias a la cantante. Plumas rojas, pelucas rubias, lunares, bolas de discoteca sobre el escenario y mil maneras de tocar un piano. "Con la presión del publico ha sido mucho mejor. No se nos va olvidar en la vida la emoción y la sensación de formar parte de esto”, ha reconocido Varry Brava en la rueda de prensa posterior a la gala.

La vuelta de Azúcar Moreno a la esfera eurovisiva con Postureo viene con una plétora de clichés españoles. Baile y taconeo con cuatro bailarinas acompañando a las hermanas Salazar, sobre unos fondos con tonos rojos y negros. Una actuación racial que ha crecido en el directo.

Una de las sorpresas de la noche ha sido Blanca Paloma, que con su Secreto de agua ha emocionado con una actuación vocal muy potente y una escenografía efectista. Una tela blanca en el suelo, sobre una proyección de agua que genera un efecto similar a un nenúfar. Desde ahí, se despliega para generar un efecto de telón. La cantante ha explicado en la rueda de prensa posterior que pasar a la final es “un sueño inesperado y una gran oportunidad” y que es "muy emocionante" para ella: “Es un doble estreno: mi primera puesta en escena para mí y la canción”.

La boyband Unique ha protagonizado una actuación muy energética con una coreografía potente y muchos efectos sobre el escenario. Humo, fuegos artificiales y un piano completaban el pack de estos cuatro cantantes.

Las grandes favoritas, Tanxugueiras, han destacado con un directo potente y una puesta en escena oscura con toques dorados y blancos. Acompañadas por dos bailarines, las pandereteiras han levantado al público del Palau l'Illa con una de las actuaciones más celebradas de la noche. “España está preparada para mandar un proyecto inclusivo, moderno y que defienda las lenguas cooficiales. No hay fronteras”, han subrayado tras mostrarse “muy agradecidas y emocionadas” por el resultado.

Chanel ha cerrado la gala con su SloMo, una actuación con una coreografía muy elaborada sobre unos visuales en tonos neón. La cantante ha sido la única que ha modificado su canción, y ha incluido un interludio musical con mucha percusión en el que ha realizado una coreografía. “No me lo esperaba. He estado preparándome físicamente desde que me enteré que estaba dentro. Día a día, con mi equipo, que ha sido muy importante para mí. Esto es de todos”, ha manifestado durante la rueda de prensa.

Éste es el desglose total de las puntuaciones: Chanel recibió 55 puntos (jurado) + 30 (demoscópico) + 25 (televoto); Taxungueiras recibió 38 puntos (jurado) + 25 (demoscópico) + 30 (televoto); Blanca Paloma recibió 41 puntos (jurado) + 20 (demoscópico) + 18 (televoto); Varry Brava recibió 39 (jurado) 15 (demoscópico) 20 (televoto); Azúcar Moreno recibió 39 puntos (jurado) + 18 (demoscópico) + 12 (televoto) y Unique recibió 28 puntos + 12 (demoscópico) + 15 (televoto).