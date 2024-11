Los músicos bajan del escenario para mancharse de barro

"Nos vamos este viernes temprano a Valencia a echar una mano en lo que se pueda (limpiar calles, bajos, garajes, mover muebles, repartir víveres). Llevamos una furgo cargada de material (palas, escobas, guantes, botas, gafas protectoras, mascarillas, productos de desinfección y limpieza, higiene personal). Si alguien quiere aprovechar el viaje desde Albacete tenemos alguna plaza disponible". Con este mensaje anunciaba Angelus Apatrida, nuestra banda de thrash metal más internacional -a finales de este mes parte hacia América- su visita a la zona más duramente afectada por la DANA. Y a las pocas horas actualizaban su mensaje: "Mil gracias por toda la información en cuestión de minutos. Ya estamos en contacto con un colectivo para la entrega de material y coordinar el trabajo. No obstante, si alguien necesita que llevemos algo desde Albacete o traigamos de Valencia, decidnos".

La actitud del grupo albaceteño resume a la perfección el sentimiento de solidaridad a pie de calle que el desastre ha originado en la inmensa mayoría de la ciudadanía. La muerte nos iguala a todos, es así, y también la devastación compartida de nuestras casas y nuestras calles. Por pura empatía, que a veces parece un bien escaso, pero está ahí. "Estamos en Algemesí limpiando", relataba días atrás la banda madrileña-alicantina Niña Polaca: "No os podéis imaginar el nivel de destrucción. Todo el mundo que pueda acudir que acuda a ayudar, hay trabajo para meses (...) Y no sé quién es el hijo de puta que ha dicho que no vengamos, la guardia civil te deja pasar, los militares te piden ayuda y la gente te pide ayuda, hacen falta todas las manos que puedan. Por descontado, quien quiera acudir que nos pregunte, podemos poneros en contacto con grupos de Alicante y Valencia para acercaros a los sitios. De verdad, de verdad, de verdad que hace falta y nadie os va a poner ningún problema porque aquí está desbordado todo".

El dúo de hip-hop valenciano Los Chikos del Maíz está sufriendo en primerísima persona los efectos de la DANA. Por eso, a su activismo habitual en favor de la clase trabajadora se suma en esta ocasión "doblar el lomo como cabrones", tal y como ha apuntado Nega también a través de Twitter, donde ha compartido impresiones y fotografías del desastre. "Tenía razón mi hermano: por más fotos y vídeos que veas en la TV o en redes, no sirven para hacerse una idea del nivel de devastación y destrucción. Es dantesco. Estremecedor. Es una puta peli post apocalíptica en vivo y en directo", escribía días atrás el músico, impactado por lo presenciado, pero no por ello paralizado. Más al contrario, trabajando y ayudando. Como otros colegas de profesión como Aarón Sáez de Varry Brava o Dollar Selmouni, quienes también han estado por la zona colaborando en las tareas de limpieza.

Afincadas en Madrid, las chicas de shego han aportado su granito de arena abriendo una recaudación de fondos, principalmente para herramientas, higiene y alimentos, e incluso montaron su propia ruta para recoger en los domicilios los productos de aquellos que no pudieran acercarse a los puntos de recogida. "No hagáis caso a los bulos. Se sigue necesitando toda la ayuda del mundo en productos, material, etc, para los pueblos afectados. No lo llevéis a almacenes, ayudad directamente a las casas y si podéis no donéis a ONGs sino a los propios vecinos", escribían en un mensaje en Twitter, donde también compartían sus sentimientos encontrados por tocar este sábado en el WiZink Center en medio de todo esto: "Nos hace mucha ilusión, pero es raro que coexista con esta semana pasada tan terrible. Resulta casi frívolo porque a veces lo artístico puede parecerlo, pero es nuestro trabajo también. Mucho amor para Valencia".

"Hoy al irnos de Catarroja un militar nos ha pedido una pala porque no tenían suficientes. Y después hemos arreglado la bici de un bombero. Mira a ver si el pueblo hace falta o no, señoros y señoras de la Generalitat", escribía con enfado la productora, cantante y dj valenciana INNMIR, que está ayudando y denunciando la "desorganización y el caos" que está padeciendo la población. "Por favor, las personas que estén dudando en ir a ayudar a los pueblos, hacedlo si podéis. Como es normal, hoy la gente ha vuelto a sus trabajos y se ha notado el descenso de voluntariado. Esto va para largo. No los olvidemos", añadía en otro comentario, la artista, que será una de las participantes en el concierto benéfico Murcia Unida por la DANA, que tendrá lugar el 15 de noviembre en la Sala Mamba, compartiendo cartel solidario con bandas como M Clan o Viva Suecia.

Porque los conciertos solidarios se han convertido en cuestión de horas en una importante herramienta para recaudar fondos. En Madrid ya se han anunciado dos bien grandes: Música desde el corazón (24 de noviembre en el WiZink Center, con Amaral, Arde Bogotá, Raphael, Rozalén -quien ya ofreció un concierto para recaudar fondos en solitario en la noche de este pasado jueves en Cuenca, y que ha estado desde el primer momento muy presente en su pueblo, Letur, muy afectado por la DANA en la provincia de Albacete-, Pablo Alborán, Malú o David Bisbal) y Cantar para ayudar (13 de noviembre en el Palacio Vistalegre, en este caso con Paula Mattheus, Siloé, Marlon, 84, Besmaya, Isma Romero o DJ Nano).

A nivel nacional se ha puesto en marcha en tiempo récord la iniciativa Som València, que ha organizado a toda velocidad conciertos en salas de 23 ciudades de todos el país de nada menos que 350 artistas. Entre ellos, Alba Reche, (de nuevo) Amaral, Antílopez, Biznaga, Cala Vento, Carolina Durante, Christina Rosenvinge, Depedro, El Drogas, Ginebras, Juancho Marqués, La Casa Azul, La M.O.D.A., Lori Meyers, Maria Arnal, Muchachito Bombo Infierno, Natalia Lacunza, Niña Polaca, Pedro Pastor, Rigoberta Bandini, Sidonie, Xoel López, Veintiuno o Zahara. La lista es literalmente inabarcable.

Muchos son, asimismo, los artistas que van a aprovechar para donar la taquilla íntegra de los recitales que tenían ya cerrados para estos próximos días. Como Manolo García, por ejemplo, quien tenía previsto actuar en Valencia este próximo 16 de noviembre y ha decidido aplazarlo hasta el 18 de enero, convirtiéndolo a su vez en un acto de apoyo a los afectados por la catástrofe donando la recaudación a una organización no gubernamental de ayuda a los damnificados. Lo mismo hará Edurne con su concierto de este sábado en el Teatro Eslava de Madrid. Por su parte, el argentino Duki destinará una parte de los ingresos de cada entrada de sus conciertos multitudinarios del próximo año en Sevilla, A Coruña, Barcelona y Madrid a ayudar a las personas afectadas por la DANA.

Y aún hay otras formas de echar un cable. Como ha hecho el grupo mostoleño de electrónica VVV (Trippin you), animando a sus seguidores a adquirir su discografía en formato digital a precio rebajado a través de la plataforma Bandcamp. "Todo lo que se recaude aquí lo donaremos directamente a plataformas de apoyo a las víctimas de la DANA de Valencia", anunciaron. Y un par de días después, el pasado martes, mostraron los resultados: "En un ejercicio de transparencia con ustedes, aquí os adjunto dos capturas del dinero que nos llegó de vuestras compras en nuestro Bandcamp y de la donación hecha a la Fundació Horta Sud, gràcies. Un abrazo y besos miles a toda nuestra colegada valenciana, que es mucha".

Otra vía es la abierta por un grupo de disc jockeys y productores musicales españoles organizado espontáneamente por las redes sociales para lanzar una campaña solidaria de recaudación de donativos. Bajo el nombre Més que música, han puesto en marcha un recopilatorio de nada menos que 400 canciones de música electrónica y de baile con el que ya han recolectado más de 13400 euros en una campaña de micromecenazgo en GoFundMe. Quien quiera, puede aportar porque la iniciativa sigue abierta.

Las posibilidades no acaban aquí, y para demostrarlo está el sello de música independiente Sonido Muchacho (casa de Carolina Durante, Depresión Sonora, Pignoise, Cariño, Los Punsetes o Russian Red), que organiza este domingo 10 de noviembre a partir de las 12:00 horas un mercadillo solidario en sus oficinas, en la calle Tomás Bretón 14 de Madrid, a beneficio de la Fundación Horta Sud.

Variados esfuerzos, todos ellos relevantes y necesarios independientemente del tamaño, aunque el foco mediático se pusiera el jueves sobre Rosalía, presente en la zona -concretamente en Paiporta- para ayudar a los voluntarios en el reparto de material junto al chef José Andrés y su ONG One Central Kitchen. Ahí está también el donativo hecho por Maná a través de Cruz Roja, o la fraternidad de Aitana, quien de forma anónima (tal y como ha desvelado uno de los afectados en contacto con ella) ha donado incluso un camión repleto de pallets con productos básicos. Cualquier aportación es poca por insuficiente por sí sola, pero es al mismo tiempo mucha para un pueblo que sobrevive mientras lucha.