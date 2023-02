Los Punsetes: "Es muy difícil que dos personas que se pongan a hablar de España la vean exactamente igual"

"España es lo que a mí me salga de los cojones". Con semejante afirmación arranca el nuevo disco de Los Punsetes, en cuya primera canción se dice la palabra España un total de 35 veces. No es un recurso muy habitual en la música pop, ni el rock tampoco, pero es que Los Punsetes no son una banda muy habitual en la música pop, ni el rock tampoco. Los Punsetes son, básicamente y en esencia, lo que les sale de los cojones. Y nos diseccionan sin miramientos, a golpes.

"España porque si y ya sobran razones. España no la mires, España no la toques, España ojitos tristes, España corazones. España, España, España. País, bandera, España. Con más tontos que listos, con más fuerza que maña", dice una letra que no se queda ahí, por supuesto que no, y que todavía sigue lanzando dardos en versos tan irónicos como certeros: "Me sobra media España, la España que molesta, la España que no sabe dónde seguir la fiesta. Me sobra media España, media España apesta. La España que madruga y la que no se acuesta".

"En los discos siempre damos importancia a que la canción que abre tenga una primera frase que atrape a la gente. 'España es lo que a mí me salga de los cojones' es bastante rotunda, sí, y la verdad es que ha funcionado muy bien (risas). Es una frase que no te deja indiferente", apunta a infoLibre la vocalista del quinteto madrileño, Ariadna Paniagua (Madrid, 1978), añadiendo: "En realidad, más que hablar de España estamos hablando de cómo ve cada español España. Seguramente haya una visión diferente de España por cada español, unos opinan de una manera y otros de otra y ya está, es así. Es muy difícil que dos personas que se pongan a hablar de España la vean exactamente igual. Esta es una lucha constante de opiniones en la que cada cual tiene su visión, con sus razones. Tampoco nos estamos poniendo en ninguna posición, sino simplemente diciendo que cada español puede tener su visión del país en el que vivimos".

España corazones, que así se llama la canción en cuestión, abre este séptimo disco de Los Punsetes, genéricamente titulado AFDTRQHOT (Sonido Muchacho, 2023). Un acrónimo impronunciable que quiere decir, literalmente, Al final del túnel resulta que hay otro túnel, una frase de una de las nuevas canciones -Ocultismo, de nueve minutos de duración, algo totalmente inédito en la banda- y que sirve como resumen del sentimiento contenido en el disco.

"No es que seamos nunca muy positivos, aunque nos tomamos con bastante risa lo de la negatividad. Eso sí, en este caso creemos que el disco ha salido con un punto más de negatividad. Estamos más agoreros y ese título es un buen resumen del tono general", explica la cantante. "La frase original dice que la luz está siempre al final del túnel, pero hay muchas veces que la luz no está al final del túnel. Hay veces que la luz viene bastante después", apostilla, aclarando que dentro de ese pesimismo siempre está la postura de reírse "porque no queda otra".

Cerdos, Te mereces que te vaya mal, Hola destrucción, Cosas que no me gustan, No puedes correr, Un condenado a muerte se ha escapado... títulos muy punsetes para un álbum de ruidoso noise ácido y sardónico que en su conjunto rezuma desesperanza y rebeldía. Un disco agresivo para tiempos agresivos que sirve en última instancia como instrumento para la propia supervivencia.

Y es que, como bien señala Ariadna, "hay muchas veces que las cosas no salen como tú esperas y te tienes que aguantar con lo que hay", pero "por algún lado tienes que sacarlo". "Hacer canciones es también una manera de desahogarnos. A nosotros nos sirve de mucho y esperamos que a la gente que las escuche también le sirvan para desahogarse y disfrutarlo desde ese punto. Algunas personas nos lo comentan, nos dicen que se sienten identificadas con lo que decimos porque están viviendo una situación parecida", señala.

Con estos planteamientos, casi podría decirse que Los Punsetes sacan lo mejor de sí mismos y son más necesarios para el resto cuanto peor está el mundo en el que nos ha tocado cohabitar. Algo a lo que la vocalista, en cualquier caso, resta importancia explicando que sencillamente tratan los asuntos que les preocupan en cada momento, que ahora están más orientados hacia lo social y menos, por ejemplo, en el amor o la muerte, de los que hablaban más en el pasado.

"Tampoco es que nos venga bien que las cosas estén mal, porque aunque estuvieran mejor seguramente nos buscaríamos otro tema que tratar para hacer canciones", asegura divertida la vocalista, quien explica que, en cualquier caso, lo bueno de sus canciones más odiadoras es que no van contra nadie en particular: "Cada cual puede poner a una persona en su mente y cantarle una canción. Seguro que todo el mundo tiene alguien, o más de una persona, al que puede dedicar estas canciones y de paso desahogarse. A mí me sirve mucho cantarlas (risas). Cuando Jorge y Manu -ambos guitarristas de la banda- escriben las letras, normalmente sí que están hablando de alguien o algo en concreto, pero no lo podemos decir (risas). Y de ahí sale la canción".

Cerdos, por ejemplo, que dice tal que así: "Todos los cerdos deben morir, de siete en siete empezando por ti. La luna es blanca, el cielo es gris y tus amigos se merecen estar muertos. Algunas cosas simplemente son así. Todos los cerdos deben morir, está muy caro el alquiler en Madrid. Y tus amigos se merecen estar muertos. Una paliza en la puerta de tu casa, una enfermedad que tus órganos arrasa, un empujón en el momento en el que pasa el tren".

Una letra no se sabe contra quien, pero directa al mentón de alguien y que puede sorprender a los profanos en este mundo de ofendiditos, pero que por lo general se encaja más que bien. Ese es otro don de Los Punsetes, desde luego que sí, un talento innato: "Yo creo que somos un grupo bastante entendido. Hay gente que no nos conoce y le choca cuando nos escucha por primera vez, pero me parece que al encuadrarlas dentro de nuestro grupo cobra sentido y la gente se lo toma bastante a bien. No hemos tenido situaciones graves en las que no se haya entendido lo que queremos decir o gente a la que le haya parecido mal. Siempre va a haber gente a la que le parece mal lo que haces, pero no hemos tenido problemas porque es nos entiende".

Barcelona, Murcia, Oviedo o Madrid (en el Festival Tomavistas) son algunos de los próximos destinos de Los Punsetes para presentar este AFDTRQHOT de "sonido crudo" y grabado, producido y mezclado por el tándem conformado por Paco Loco y John Agnello. Los planes de la banda pasan, en definitiva, por tocar todo lo posible, con las limitaciones provocadas por no poder vivir exclusivamente de la música a pesar de contar con una sólida base de seguidores después de siete discos y veinte años de andadura musical.

"Somos un grupo de un perfil que entre semana no puede tocar, pero como por suerte los fines de semana es cuando más conciertos hay y la gente más puede ir, así hemos seguido todos estos años. Nosotros no podemos vivir de la música, los cinco vivimos en Madrid, dos tienen familia... tampoco nos hemos planteado nunca dejar los trabajos para vivir de la música porque nunca hemos visto una señal de que eso fuera posible. Hemos ido haciendo, compaginando las dos cosas, y hasta la fecha así hemos seguido avanzando", termina Ariadna.