Noche de mujeres y por una "Palestina libre" en los II Premios de la Academia de la Música

Con Rozalén, Amaia, Nathy Peluso y Valeria Castro al frente, han sido las artistas femeninas las que más alto y más veces han hecho oír su voz esta noche en los II Premios de la Academia de la Música de España, en una gala que no ha dejado de reclamar una "Palestina libre". "A veces no sé por qué cuesta reconocer tanto el trabajo y el talento que una tiene detrás", afirmaba sumida en lágrimas y con el público en pie una Rozalén descreída que pensaba que este ya no era su momento, al recoger el premio estrella, el de "mejor artista".

No le ha ido tampoco mal a la compositora del año, Amaia, que ha sacado oro de su Tengo un pensamiento: mejor canción del año, mejor canción pop y mejor arreglo por la viralizada actuación en vivo con dicha canción en el programa La revuelta. "Esta canción salió desde un lugar muy íntimo y personal y me emociona que haya llegado a tanta gente", ha dicho orgullosa. Nathy Peluso ha dado "gracias a la música" por su parte al hacer pleno con sus cuatro nominaciones como reina del ámbito urbano: mejor álbum de esta categoría por Grasa, mejor canción de fusión interpretación urbana por Todo roto, mejor canción urbana por Manhattan junto a Duki y "mejor canción hip-hop/rap" por Aprender a amar.

"¡No quiero caer mal a la gente!", vaticinaba Castro, la más nominada, cuando al principio de la noche empezaba a reincidir en las subidas al escenario. Suyos han sido la mejor canción de BSO por El borde el mundo de la película El 47, la mejor canción de cantautor por La soledad y la mejor canción electrónica por La ceniza junto a su autor principal, Ale Acosta.

Todo ese triunfo femenino ha sonado a necesario propósito de enmienda ya que, como se ha denunciado en esta misma gala, "solo el 30% (del mundo de la música) está integrado por mujeres". "Hay que seguir con el compromiso firme de dar más voz a la mujer en la música", ha pedido Sole Giménez, presidenta de la Academia, en su reivindicativo discurso.

Firma masculina

En la porción de premios que han retenido ellos cabe mencionar a Dani Fernández con el álbum del año por La jauría, el del grupo Alcalá Norte como mejor nuevo artista, al grupo Biznaga con el mejor álbum rock y a Leiva con tres premios, entre ellos el de mejor videoclip y mejor canción rock por Gigante, dedicado a su madre, ingresada en estos momentos. Grandes ganadores de la primera edición han vuelto a sonar esta noche, como La Plazuela, que se ha llevado el mejor álbum de música alternativa por La caleta y el mejor tema alternativo por Rumba de los bajos, o el de Antón Álvarez, es decir, C. Tangana, por La guitarra flamenca de Yerai Cortés como mejor vídeo en versión larga.

"Me acuerdo de una de persona que tenía que estar aquí", ha apuntado Pepe de Lucía al recoger el premio al álbum al mejor álbum de flamenco sin su icónico hermano, Paco de Lucía, mientras que Estopa, mejor álbum de pop, han dedicado su otra distinción por la mejor gira de sus 25 años en la música a todo el equipo, hasta "los camioneros y los que limpian el estadio".

La pregala

El Palacio Municipal IFEMA de Madrid ha vuelto a coger la entrega de estos galardones que recogen el espíritu de los viejos Premios de la Música, esta vez con la conducción de Rodrigo Cuevas y María Peláe. Frente a la desangelada primera edición, esta vez no ha habido ausencias notorias ni de las principales estrellas (salvo por Dani Fernández a causa de un retraso en su vuelo) ni de representación institucional, con la asistencia este año sí del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha saludado muy afectuosamente al grupo Estopa en la alfombra roja.

La ceremonia previa en la que se han otorgado la gran mayoría de los 43 galardones ha arrancado con el doblete para Michel Camilo y Tomatito por su nueva colaboración en el disco Spain Forever Again, en un bloque en el que Karmento, ganadora del mejor álbum folclórico, ha rendido tributo "a todos los pueblos de España con menos de 10.000 habitantes, porque tienen mucho que contar". Muy significada ha sido también la dedicatoria de Rozalén por el "mejor álbum de cantautor" a otra de las nominadas, Carmen Boza, que justo este año anunció su retirada por las dificultades del negocio. "Nos hiciste pensar mucho: algo se está haciendo regular si alguien con tanto talento no puede dedicarse a esto", ha dicho la albaceteña.

"Palestina libre"

Precisamente Rozalén, junto a las integrantes de Caamaño & Ameixeiras, han sido las primeras en alzar la voz por una "Palestina Libre". "No normalicemos la barbarie, no es normal lo que estamos viendo y que no nos afecten determinados vídeos", ha reclamado al recoger el premio al "mejor álbum de pop tradicional" en la parte de la ceremonia que no era retransmitida.

A partir de las 22 horas, cuando La 2 sí ha conectado para la ceremonia principal, ha vuelto a hablarse de la ofensiva militar en Gaza, hasta en la voz de la presidenta de la Academia al señalar "el compromiso que todos tenemos con la paz". "No se puede estar en un sitio y olvidar que fuera de aquí hay mucha gente sufriendo por un genocidio que está ocurriendo a pocos kilómetros de aquí, sufriendo por la vanidad de alguna gente y el ver quién impone el poder sobre quién", ha denunciado Miguel Ríos, el encargado de entregar el premio al mejor artista.