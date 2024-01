Este es el rompedor cartel promocional de la Semana Santa de Sevilla del que todo el mundo habla

El nuevo cartel promocional de la Semana Santa de Sevilla no ha dejado a nadie indiferente. En un giro total por parte de la organización, el protagonista absoluto es un Cristo de gran belleza y cuya imagen ha despertado los halagos de varios colectivos LGTBI de la ciudad por su estética. "Maravilloso y rompedor cartel de la Semana Santa de Sevilla. Enhorabuena a su autor, Salustiano García y al Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla", ha escrito en X (antes Twitter) Manolo Rosado, presidente de la Red Estatal de Municipios Orgullosos. Otros, sin embargo, han azuzado la polémica reprochando su carácter demasiado rompedor y criticando que "no es un cartel para representar la Semana Santa de Sevilla en todos los rincones del mundo" porque no se observa en él nada característico de la misma.

"Cuando me pidieron crear el cartel de Semana Santa, estuve tentado de representar a Jesucristo yacente, pero esa idea la deseché pronto. Caí en la cuenta de que mi trabajo siempre se había posicionado del lado más sereno e iluminado de la vida y de las cosas", ha señalado el cartelista tras descubrir la obra, informa en una nota de prensa el Consejo de Hermandades y Cofradías.

Una pintura que tiene, además, un significado muy personal para Salustiano. "Tenía doce años cuando mi hermano murió. Mi madre me pidió que entrara en la habitación donde reposaba su cuerpo para despedirme de él. Yo estaba aterrado, pero cuando vi su cara y el gesto sereno de sus manos cruzadas sobre su pecho, me quedé estremecido. ¡Cómo un cuerpo yacente podía contener tanta belleza!". Esta particular evocación de Cristo Resucitado, de alguna manera, "me serviría para confirmar la resurrección de la memoria de mi hermano".

Siguiendo su línea artística, Salustiano nos muestra su particular reminiscencia al Renacimiento más sublime, en la que deslumbra el fondo plano monocolor, de un rojo rotundo, el conocido como "rojo Salustiano". Su hijo Horacio ha ejercido de modelo para ejecutar esta obra. En palabras del autor, "Mi Cristo luce joven y bello. Joven, como metáfora de pureza: así se ha mostrado a la Virgen María en la historia del arte, casi como una adolescente. Y bello porque, me remito a Platón, belleza y bondad son la misma cosa.

Dentro del cartel hay dos elementos muy representativos de la Semana Santa de Sevilla: el paño del Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro y las potencias del Cristo del Amor. "Me habría encantado incluir en el cartel un homenaje a todas las Hermandades de la ciudad, pero solo he podido evocar a dos de ellas", matiza el pintor.

La sede de la Fundación de la Caja Rural del Sur, entidad colaboradora en la realización del cartel de la Semana Santa, ha sido un nuevo año el marco de excepción de este acto en el que han intervenido el presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez de Luna, el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Además, la presentación del cartelista ha corrido este año a cargo del vicepresidente del Consejo de Hermandades, José Roda Peña.

Biografía de Salustiano

Nacido en Villaverde del Río (Sevilla) en 1965, Salustiano se licenció en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.

Tal como expone en su página web la galería Stoa, "Salustiano es un pintor sevillano, maestro del ámbito figurativo, que cuenta con un merecido reconocimiento internacional. Sus obras, retratos impactantes, sobresalen por la brillante técnica de ejecución y esa fina elegancia que solo consiguen los clásicos. En la contemplación de su obra, resulta inequívoca la reminiscencia al Renacimiento más sublime, con una composición de invocación cuatrocentista, en la que deslumbran los fondos planos monocolores, de un rojo rotundo, el 'rojo Salustiano', o un negro tornasolado, logrados a partir de pigmentos naturales que saturan ese fondo y lo desbordan, contagiando la ropa".

"Ello consigue aislar las figuras, mayoritariamente torsos, obteniendo un efecto de tridimensionalidad superlativa, a modo de rompimiento de gloria del siglo XXI. De este modo, sus figuras se convierten en tipos iconográficos de nuestro tiempo, consiguiendo ser el paradigma de un nuevo neorrenacimiento de rotunda contemporaneidad", concluye Stoa.

Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido, destacan el Premio de Pintura Focus-Abengoa y el Premio Nacional de Artes Plásticas de la Fundación Rafael Botí.

Salustiano actualmente trabaja con galerías de New York, Miami, Múnich, París, Florencia, Dusseldorf, Palm Beach, Holanda, México DF, Santiago de Chile, Maryland, Seúl, Sun Valley (Idaho), Berlín, Hamburgo, Tel Aviv o Nuremberg.

Desde 1994, Salustiano ha mostrado sus obras en diversas ciudades de España, Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, Italia, Israel, Japón, Jordania, México, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán y Turquía.

"Bella, perturbadora y profunda. Así es la pintura de este español que circula en galerías y ferias del mundo, dando un giro a la tradición del retrato con imágenes en rojo donde fusiona rigurosidad renacentista y una perfección matemática". De esta forma define la obra de Salustiano la periodista americana Sandra Lodos.