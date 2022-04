Revolución de los claveles en el Instituto Cervantes: el legado de "fraternidad" de Saramago

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido este lunes un legado in memoriam del Premio Nobel portugués José Saramago (1922-2010) con motivo del centenario de su nacimiento. El autor de Ensayo sobre la ceguera es ya de este modo el primer escritor portugués que entra a formar parte de la Caja de las Letras, y el segundo lusófono tras la brasileña Nélida Piñón.

La fecha escogida para la donación, 25 de abril, es de lo más simbólica en Portugal, pues conmemora la Revolución de los Claveles, gracias a la cual se restauró la democracia en el país en 1974 tras cinco décadas de dictadura (claveles, por cierto, con los que han sido agasajados todos los presentes en el Cervantes). Enmarcado en las actividades de la Semana Cervantina, el acto hace realidad el acuerdo firmado semanas atrás en Lisboa entre el Instituto Cervantes y la Fundación José Saramago.

En el acto de este lunes han participado el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; y la presidenta de la Fundación José Saramago, la española Pilar del Río, viuda de Saramago y traductora de sus obras al castellano, encargada de depositar la donación (también miembro destacada de la Sociedad de Amig@s de infoLibre).

"Intentamos aproximar las culturas y las literaturas a partir de José Saramago. José Saramago como balsa de piedra que va de un lado a otro", ha remarcado a infoLibre Pilar del Río, para luego plantear: "Esta es una forma más de acercamiento de las culturas peninsulares y las culturas en lengua portuguesa y lengua española".

Asimismo, ha explicado que el legado de José Saramago está yendo a la Biblioteca Nacional de Portugal, a la que "ya se han hecho varias entregas". "Aquí hemos traído textos de José Saramago que son un homenaje a la literatura en general, a la literatura portuguesa y a los autores que él amaba", ha apostillado.

El legado depositado contiene, por ejemplo, una primera edición del libro La historia del futuro del padre Viera, del que Saramago decía que "nadie había escrito un portugués tan bello". Se incluyen también textos de homenaje a Camoens y a Pessoa, así como una conferencia que dio sobre Rafael Alberti u otras sobre Jorge Luis Borges o Miguel de Cervantes. Y más escritos sobre Julio Cortázar, Carlos Fuentes, José Donoso o Gabriel García Márquez.

"Traemos a la Caja de las Letras aportaciones de escritores de lengua portuguesa y todo el amor y el respeto por escritores de lengua española", ha recalcado a infoLibre Pilar del Río, quien ha reconocido que en la Fundación se pusieron "extraordinariamente contentos" ante la propuesta de Luis García Montero.

Precisamente el director del Instituto Cervantes ha subrayado que "siempre que es 25 de abril todos los corazones ibéricos, no solo los portugueses, sienten la llamada de esa gran ola que es tierra de fraternidad y donde el pueblo es quien más ordena". "Estamos en la Caja de las Letras para conmemorar en esta fecha tan especial y celebrar la obra de José Saramago. Recibimos la herencia del pasado para comprometernos con el futuro", ha destacado.

Y ha proseguido: "Saramago fue un novelista que, siendo universal, siempre supo que la forma de serlo es no olvidar los orígenes. Y que la verdadera identidad es la suma de identidades. Saramago representa como nadie la buena vecindad, si no la hermandad, entre Portugal y España. Como ibéricos que somos, Saramago también es nuestro. Pero no pretendemos quedárnoslo, sino recordar que la ibérica es una parte importante de nuestra colección de identidades, que siempre mira al otro lado de la raya con admiración".

El acuerdo entre García Montero y Pilar del Río recoge el deseo de las dos partes de "colaborar en el fomento de la difusión de la lengua y la cultura, especialmente con motivo de la celebración de este centenario, simbolizando así el inicio de una fructífera relación que une dos lenguas y a sus millones de hablantes en un proyecto singular en defensa de la cultura".

Por su parte, el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha destacado la excelente relación entre ambos países, con una cultura interconectada, citando en sus palabras a Lorca, Unamuno o Torrente Ballester. "Esta ceremonia quiere decir gratitud, fraternidad y futuro. Son los símbolos de este momento único y singular entre portugueses y españoles, españoles y portugueses", ha subrayado.

La donación del legado se enmarca dentro de las celebraciones del centenario, que cuenta también con una exposición en la Casa de América de Madrid y multitud de reediciones. Un acto más de los 190 que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal tiene contabilizados en 59 países, según Pilar del Río. "Se están haciendo muchas cosas en distintos puntos de la geografía española y de todo el mundo. Este pasado domingo se celebró en el Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada un recital absolutamente maravilloso con un baile de María Pagés. El sábado hubo en los Teatros del Canal un Ensayo sobre la ceguera impresionante. ¡Quieren tanto a José Saramago en tantos sitios!", ha rematado.

