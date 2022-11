Mamen Mendizábal: "Ni los malos son como Corinna los pinta, ni los buenos tampoco"

Una visión "mucho más general" sobre Corinna Larsen y su relación con Juan Carlos I de la que ella misma ha repetido por activa y por pasiva. Eso es lo que busca el podcast La princesa y el elefante, escrito y narrado por Mamen Mendizábal, y que se estrena en la plataforma Sonora este jueves 17 de noviembre. "Descubriremos que ni los malos son como ella los pinta, ni los buenos tampoco", adelanta la periodista a infoLibre.

"Este es el podcast sobre Corinna que ni Corinna ni el rey querrían escuchar", añade, anticipando que esta producción no tiene una visión "sesgada" de los hechos, puesto que la encuentra a través de testimonios de muchos periodistas de investigación que han estado trabajando en este tema durante años. Entre ellos, Fernando Garea, Martín Bianchi o Mábel Galaz.

Según remarca Mendizábal, todos ellos periodistas expertos en fraude fiscal y en toda "esta operativa offshore que tanto el rey como Corinna tenían montada". "Está muy bien escuchar un relato periodístico de los hechos que no sea un relato de parte", asegura, recordando además que toda la operativa económica de Corinna, "que tenía doce cuentas en paraísos ficales, tiene muchísimo que ver con los últimos movimientos económicos del rey emérito".

Dirigido por Conchi Cejudo y Gonzalo García, La princesa y el elefante explora a fondo a lo largo de cinco episodios la figura de esta empresaria y aristócrata alemana, un amor del pasado que ha terminado demandando al emérito en los tribunales londinenses. "Un culebrón en toda regla", afirma Mendizábal, recalcando que "ellos, lejos de amortiguar el escándalo, siguen echándole gasolina al fuego".

Y continúa: "El proceso legal que ha empezado Corinna contra el rey en el tribunal de Londres hace que este asunto sea difícil de olvidar. Todo lo contrario, hace que vuelva a estar en el primer plano de la actualidad. Es una historia que todavía está muy viva, que tiene un capítulo todavía por escribir, que es el del rey y el banquillo de Londres".

Falta por saber, efectivamente, si ese momento finalmente llegará, si bien la periodista recuerda que, gracias a su inmunidad, el emérito ha conseguido hasta ahora "sortear todos los procesos que se han abierto en los tribunales: "Se ha escapado de todo, aquí lo que está por ver es si su inmunidad también le funciona. No me atrevo a hacer una predicción, pero viendo lo que ha pasado en otros países, por qué no".

Ni santa cuando hacía los negocios para el rey, ni verdugo cuando descubrimos quién era con el accidente de Juan Carlos I en Botsuana. Ni lo uno ni lo otro Mamen Mendizábal

"Ellos mismos son los encargados de que no nos podamos olvidar de su historia y de que sigamos incidiendo en La princesa y el elefante. Están empeñados en no pasar al olvido", apunta, al tiempo que insiste en que en esta historia "no hay un bueno y un malo porque nada es tan sencillo", por lo que prefiere decir que no hay "ni víctima ni verdugo". Es por ello que resume así su visión de Corinna: "Ni santa cuando hacía los negocios para el rey, ni verdugo cuando descubrimos quién era con el accidente de Juan Carlos I en Botsuana. Ni lo uno ni lo otro".

Lo que sí era la alemana era la "pantalla fiscal perfecta" para Juan Carlos I, lo cual llevó la relación entre ambos desde el plano amoroso al de los negocios millonarios. "Ella es ciudadana de Mónaco, con lo cual como testaferro del emérito era perfecta, ya que sus explicaciones sobre sus finanzas son mucho menores que para un ciudadano español, y más si tienes el amparo del rey".

Un argumento de "novela negra o true crime", tal y como señala Mendizábal, por estar lleno de "cambios de guion, giros inesperados, malos malísimos y gente a la que nadie estafa, pero todos se aprovechan de alguna manera". Una historia que "entra fenomenal como una audionovela de las de antaño", apostilla divertida: "Es una novela negra estupenda que llevada al audio es maravillosa por poder escuchar el relato como si fuera casi una ficción, aunque el problema es que es una realidad como la copa de un pino".

Una realidad en la que la verdad se puede llegar a encontrar "a base de cribar muchas de las declaraciones" de Corinna, que es quien ha conseguido que triunfe su relato aprovechándose del silencio de la Casa Real. "Pero nosotros no vamos con nadie en todo esto. De hecho, no encontramos a los buenos por ningún lado. Y creo que es muy interesante que el oyente pueda formarse su propio juicio crítico con todos los hechos narrados", argumenta.

Tras confesarse como oyente de podcasts por ser un "mundo muy gratificante", defiende que este formato es idóneo para adentrarse en historias como esta, ya que no hace falta hacer un "gran esfuerzo para escuchar, sino simplemente dejarse acompañar". "A mí, que conduzco un montón, me parece que los podcasts te acompañan muy bien en los viajes. Unos te enseñan, otros te divierten, otros te inquietan. Y es compatible con la radio", asegura.

Y termina: "Yo escucho mucho la radio también, y me apetece escuchar en tiempo real lo que pasa, pero el podcast es otra cosa. Esto son historias que te acompañan y no te hace falta que estén al calor de la actualidad. Ahora mismo llevamos los auriculares puestos casi todo el día y creo que el podcast permite hacer un montón de cosas mientras te dejas llenar los silencios. Y el de Corinna y Juan Carlos es un historión que tiene otro valor contado de esta manera, narrado como una audionovela".