De teatro a refugio antiaéreo en Kiev: "Los dictadores mueren, las guerras terminan, pero el arte vive"

We finally got one registration link for all three shows of "The Book of Sirens" in Spain

May 07 - Aranjuez @TeatroAranjuez

May 09 - Madrid @teatroedpgv

May 12 - Alicante



Register https://t.co/hX14uulJLZ https://t.co/aia2q8JOAZ pic.twitter.com/9EioI9pePu