Más de 15.000 pasajeros afectados por un corte de 15 horas en los trenes Madrid-Andalucía

Más de 15.000 pasajeros se han visto afectados durante las más de catorce horas que se ha tardado en reanudar la circulación ferroviaria entre Yeles y La Sagra debido a una falta de tensión en la catenaria que afectó a los trenes de alta velocidad que circulaban entre Madrid, Toledo y Andalucía. Esta avería, que fue solucionada por el gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, pasadas las 11.00 de la mañana de este martes, ha coincidido con el comienzo del mes de julio, uno de los de mayor flujo de viajeros, según recoge EFE.

Cerca de las 21.00 horas de este lunes Adif comunicó la incidencia a través de sus redes sociales y a primera hora de esta mañana notificó que los trenes con origen Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes dirección sur (Andalucía y Toledo) no circularían, al menos, hasta las 07.30 horas. Posteriormente atrasó la salida hasta las 8.00 horas, después hasta las 8.45 y finalmente pasadas las 9.00 horas de la mañana anunció que los trenes del corredor sur con origen/destino Madrid y/o Sevilla no circularían hasta nuevo aviso.

Este anuncio se produjo ante la dificultad para rescatar los dos trenes, uno con pasajeros, que estaban afectados por la incidencia, que también afectó las relaciones de larga distancia con origen/destino Málaga, Granada, Cádiz y Huelva, así como las de media distancia con origen/destino Toledo y Puertollano/Ciudad Real. Renfe comenzó a partir de las 9.00 a transbordar a los 318 pasajeros del tren que sobre las 21.00 horas del lunes se quedó detenido a la altura del término municipal de Villaseca de la Sagra (Toledo).

Una mujer fue ingresada y más de 800 pasajeros atendidos

Una pasajera de ese tren de 84 años, que ya ha sido dada de alta, tuvo que ser trasladada este martes al Hospital Universitario de Toledo al sufrir una insuficiencia respiratoria.

Los pasajeros pasaron la noche dentro del convoy y el 112 de Castilla-La Mancha coordinó el reparto de 1.200 litros de agua y comida que puso a disposición el Ayuntamiento de Villaseca.

Además, el tren parado empezó a ser remolcado hacia Madrid una vez que se pudo enganchar a otro que tiraba de él. Una vez retirado pudieron entrar los servicios de mantenimiento a reparar la avería y reanudar así la circulación.

La retención de cinco trenes en medio de la vía obligó a atender a más de 800 pasajeros en Toledo en la noche de lunes.

La circulación se reanudó 15 horas después

La avería se ha prolongado hasta pasadas las 11.00 de la mañana, cuando Adif ha comunicado que habían recuperado la tensión de las dos vías y que, a partir de ese momento, los trenes ya podían circular.

Minutos después, Renfe, que contó con 6.300 viajeros afectados en 23 trenes, ha informado del restablecimiento de la circulación ferroviaria entre Yeles y La Sagra, por lo que los trenes de Alta Velocidad entre Atocha y Andalucía, Toledo y Puertollano se estaban reanudando progresivamente.

Aun así, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha avisado de que pueden seguir habiendo retrasos debido a la acumulación de trenes.

Fuentes de Iryo han informado a EFE de que 7.800 pasajeros se han visto afectados por la avería y avanza que los retrasos continuarán hoy en el corredor del sur.

Ouigo también ha señalado a EFE que más de 2.900 viajeros se han visto afectados, que ha impactado en siete trenes de la compañía.

Facua-Consumidores en Acción ha recordado que por los retrasos o cancelaciones de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla los pasajeros tienen derecho a una indemnización del 50% del precio del billete en demoras iguales o superiores a 60 minutos, o del 100 % si son de más de 90 minutos.

El pasado 4 de mayo se produjo otra avería en el mismo lugar por la falta de tensión de la catenaria y Adif tardó nueve horas en arreglarla.