Las plantillas de Amazon y H&M montan su 'Black Friday' sindical: "Que abran también la cartera"

En ebullición. Así están los trabajadores de empresas como Amazon, H&M Customer Services o Inditex y esto tendrá consecuencias de inicio en la campaña comercial ligada al Black Friday, fijado este viernes 24, y al Cyber Monday, el lunes 27, días en los que se buscan picos de ventas como antesala a las compras de Navidad. De hecho, los españoles gastarán online una media de 162 euros en ambas jornadas, lo que supone un incremento del 20% respecto al año pasado, según datos de la empresa Webloyalty. En concreto el sindicato CCOO ha convocado huelga de una hora por turno en todos los centros de trabajo de Amazon en España los próximos días 27 y 28 para exigir mejoras en la protección de la salud del personal, ante un goteo constante de reclamaciones acerca de la falta de reconocimiento de la empresa de la “presunción de laboralidad” de daños sufridos en el trabajo. Desde la organización sindical aseveran haber comprobado, junto a la Inspección del Trabajo, que “el sistema de gestión de accidentes e incidentes implantado por Amazon está ocultando posibles fallos en las medidas de seguridad”. La consecuencia directa: no se aplican las medidas de prevención necesarias, ya que al no reconocerse el problema, no hay solución que explorar.

“Para la empresa, nada es un accidente laboral, cuando ocurre cualquier lesión, te dicen que venías con ella de casa, no te derivan a la mutua y al final hay que acabar yendo al hospital y denunciando”, sintetiza Felipe San Pedro, miembro del Comité de Empresa de San Fernando de Henares en Amazon Spain Fulfillment. Relata que se ha dado el caso “de un compañero en Murcia al que le dio un ictus y lo enviaron en un taxi como a un perro al hospital”, censura. Asegura que el comité de empresa “tiene un trabajo constante que hacer” porque no se “avisa a los delegados de prevención si hay un accidente”, como sería preceptivo, “y los trabajadores se ven indefensos”.

San Pedro explica que “los trabajos en Amazon son muy físicos” y “la posibilidad de lesiones es mayor que en una oficina”. Además “es una empresa grande, por lo que hay muchas incidencias de este tipo” y un “malestar” creciente entre plantillas instaladas a menudo en el filo. El representante de CCOO señala que la multinacional “paga a convenio” en el país. “En la comunidad de Madrid somos en cierto modo privilegiados, pero en Murcia o Andalucía, por ejemplo, los salarios de los compañeros son de vergüenza”, lanza. E incrusta: “La empresa va a mínimos, pero a ti te pide máximos”.

El sindicato critica, asimismo, que se ignoran “reclamaciones ligadas a fallos de cobro y confección de nómina, dificultad de tramitación y no concesión de permisos o errores en la gestión de las vacaciones y de la jornada laboral”. Son conscientes de que los departamentos locales de Recursos Humanos de cada centro cada vez disponen de menos recursos para desarrollar correctamente su labor, junto a que “ha empeorado sensiblemente el soporte” que presta Amazon a los trabajadores. “Están externalizándolo todo”, confirma San Pedro. “Si tienes un problema con una nómina, puedes estar meses reclamando hasta que te lo miran y, a lo mejor, cobras un día de horas extra a los cinco meses o descuentan días por bajas por una operación cuando no tienen que hacerlo”, ejemplifica. “Nadie entiende las nóminas y es un descontrol total”, se queja. La empresa “no toma medidas” ante “una situación insostenible”, por lo que han optado por unos paros que, aunque no serán exactamente el Black Friday, sí pueden afectar a los envíos, ya que parte de las compras que se efectúan esa jornada se administran los siguientes; y alcanzarán de lleno al Cyber Monday.

En CCOO esperan la reacción de la empresa. Están dispuestos a desconvocar la protesta, pero “no a cualquier precio”. Todo dependerá de si la multinacional da algún paso y los citan “para sentarse a negociar”. Por ahora, desde Amazon han trasladado a Efe que sus empleados trabajan en un ambiente “moderno y seguro”, que sus sueldos son “competitivos”, de “al menos 1.400 euros al mes y con oportunidades para crecer y desarrollar sus carreras”.

Al margen de esa entidad, la atención al cliente de H&M también está de huelga. En su caso ha sido convocada el Black Friday, este viernes 24, por el comité de empresa formado mayoritariamente por el sindicato CGT. “H&M no quiere abrir la cartera y nosotros no nos vamos a vender”, proclama Sara Cabezas, presidenta del Comité de Empresa por dicha central sindical en la entidad. También buscan estrategias de reformulación de las relaciones laborales y “un reconocimiento a su profesionalidad”.

El 9 de noviembre ya protagonizaron un parón que secundó “cerca del 90%” de la plantilla y confían en que la siguiente cita “tenga aún más éxito”. Estas agentes son las encargadas de atender las consultas de la tienda online para diversos mercados, entre ellos Francia, Portugal, Italia, Grecia, Finlandia, Noruega o España. Todos los trabajadores están radicados en un mismo centro de trabajo en Barcelona, como una “torre de Babel”. Se enfrentan a preguntas del tipo ‘cuándo llegará mi pedido’, ‘cómo puedo hacer una devolución’ o ‘dónde puedo localizar este vestido en mi talla’. Contestan al teléfono, responden mails y desde hace unos tres años reciben contactos vía chat, con hasta tres simultáneos, y se encargan de las redes sociales, “con la responsabilidad que conlleva”, según desgrana Cabezas. “Es una carga de trabajo que no para de aumentar, y a nosotras no nos dan ningún beneficio a cambio”, denuncia. CGT pretende “externalizar el conflicto” para que “no sólo esté implicada Barcelona”, por lo que “habrá compañeras en Madrid que el 24 hagan concentración en la tienda de Gran Vía, en Valencia, Zaragoza, Sevilla, Vigo… Para que sepan que no estamos solas”, sostiene. Han propuesto a la empresa “una batería de más de 40 medidas” y “ni siquiera han contestado”. Aunque sí hubo un proceso de mediación en el que la otra parte planteó un calendario de negociaciones. La cadena textil sueca reportó 19.397 millones en ventas netas en 2022, mientras, de acuerdo a la información que manejan los sindicatos, se ha adelgazado la plantilla desde las 126.376 trabajadoras que se contabilizaban en 2019, a 106.522 en 2022. Una rebaja de 19.854 personas, más del 18%.

La presidenta del Comité de Empresa por CGT confirma que desde la pandemia, “la tienda online ha tenido muchísimos más beneficios que las físicas”, dado que el público “ha cogido la rutina de la compra por internet”. En ese escenario, censura que haya cada vez “menos compañeras trabajando”, no haya “nuevas contrataciones” o les pongan “cada vez más problemas relacionados con las vacaciones o la conciliación”. “Nos están sustituyendo por maquinaria intensiva que no tiene derechos como es la Inteligencia Artificial (IA)", clama. “En junio –recuerda–, reestructuraron las relaciones laborales de la plantilla, despidieron a 18 compañeras, y ahora quien nos aprueba las vacaciones o unas horas de conciliación es un sistema de IA, informático, que te dice que no puedes porque no hay disponibilidad de plantilla y listo”, cierra.

CGT quiere “devolver la dignidad” a sus puestos de trabajo y entre diciembre y enero tienen otros cinco días de huelga agendados: 23, 27 y 30 este final de año y el 2 y el 5 del primer mes de 2024. “Tenemos muchas ganas y la empresa no dice nada, están muy callados”, comenta Cabezas, aunque reconoce que las siete jornadas de huelga marcadas en el calendario “van a costar mucho dinero” a las trabajadoras, mientras “a la empresa le costaría bastante menos intentar negociar y llegar a un acuerdo con nosotras”. Continuará.

Protestas en el horizonte también en Navidad

Más allá del Black Friday y el Cyber Monday hay otras acciones sindicales previstas que se dirigen como un proyectil a arañar derechos para el personal. De su lado, la sección sindical de CCOO en el grupo Inditex convocó una movilización ante la sede de la textil en A Coruña el pasado día 20. Y no será la única. Habrá otra en Madrid durante el mes de diciembre y no se descartan otras medidas. Inditex cuenta con una red de doce plataformas logísticas, repartidas en Galicia (Zara Logística y Pull & Bear), Aragón (Plataforma Europa), Cataluña (Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti y Oysho), Madrid (Plataforma Meco), Castilla-La Mancha (Plataforma Cabanillas y Zara Home), Castilla y León (Plataforma León) y Valencia (Tempe). En conjunto emplean a unas 8.500 personas que "carecen de un espacio propio de diálogo social”. El que reclama desde hace una década CCOO "sin ningún resultado".

Inditex ha registrado este martes nuevos máximos históricos en Bolsa, tras marcar un precio de 36,91 euros por acción, con una subida del 1,6%. La capitalización bursátil ha llegado a rozar los 115.000 millones de euros, cifra también récord.

De vuelta a Amazon, el sector de Carreteras, Urbanos y Logística de UGT exige reuniones con los sindicatos “a la mayor brevedad” con el fin de resolver diferentes temas laborales en la compañía para evitar conflictos y huelgas en plena campaña de Navidad. A través de un comunicado han informado de que han detectado "posibles incumplimientos" por parte de la multinacional en materia de derechos laborales. De ahí que la organización sindical haya emplazado al marketplace a reunirse con los representantes de los trabajadores, para dejar claro luego que tomarán las medidas que "consideren necesarias", si los resultados "no son satisfactorios". Dicho otro modo: no descartan la convocatoria de una o varias jornadas de huelga de 24 horas a partir del día 15 diciembre y hasta el 31 del mismo mes, coincidiendo con la campaña de Navidad y de Reyes. En definitiva, la idea de avanzar en derechos se ha clavado en varias plantillas de multinacionales como una zarza ardiente. Habrá que ver en qué queda la batalla laboral.