Bruselas obliga a Google a abrir su sistema operativo a proveedores de IA

La Comisión Europea obligó este martes a Google a abrir el sistema operativo Android a los competidores que quieren ofrecer servicios de inteligencia artificial en los dispositivos móviles, así como a fomentar la libre competencia entre los motores de búsqueda.

Google retira resúmenes de salud generados por IA tras detectar riesgos para los usuarios Ver más

En el marco de la ley de mercados digitales, que establece la libre competencia entre las grandes empresas de internet, dio hoy seis meses a la compañía para cumplir con la normativa y, si no lo hace, podría abrirle un expediente en el futuro.