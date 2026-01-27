Transparencia total
Bruselas obliga a Google a abrir su sistema operativo a proveedores de IA

  • En el marco de la ley de mercados digitales, dio hoy seis meses a la compañía para cumplir con la normativa
  • De no hacerlo, la empresa americana se enfrenta a la posible apertura de un expediente en el futuro
Europa Press/Contacto/Jaque Silva

La Comisión Europea obligó este martes a Google a abrir el sistema operativo Android a los competidores que quieren ofrecer servicios de inteligencia artificial en los dispositivos móviles, así como a fomentar la libre competencia entre los motores de búsqueda.

En el marco de la ley de mercados digitales, que establece la libre competencia entre las grandes empresas de internet, dio hoy seis meses a la compañía para cumplir con la normativa y, si no lo hace, podría abrirle un expediente en el futuro.

