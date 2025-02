Vecinas y colectivos de vivienda saldrán a la calle en Madrid contra el modelo Aznar que impulsa Ayuso

El próximo domingo 9 de febrero volverá a escucharse en Madrid el ruido de las llaves, agitándose en el aire en otra manifestación por el derecho a una vivienda asequible y digna. La movilización, organizada por la plataforma Movimiento Hábitat 24, se centrará, por un lado, en reclamar a la Comunidad de Madrid que aplique las herramientas de la ley de vivienda, y por otro, en pedir medidas estatales que ayuden a paliar en el corto plazo los problemas habitacionales a lo que se enfrenta el país.

“La Constitución dota de competencias de vivienda a las comunidades, pero Madrid no tiene una ley al respecto”, explica Quique Villalobos, responsable de urbanismo y vivienda de la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). “Su forma de concebir la política de vivienda siempre es a través de la ley del suelo y solo abordan este problema de una forma 'aznariana': poniendo a disposición el suelo que no esté protegido para la construcción, pero esa fórmula no funciona. En Madrid no hay política de vivienda, es antipolítica”, concluye. La otra pata de las protestas está en lograr acciones en el corto plazo. “Nosotros entendemos que muchas medidas llevan su tiempo, pero estamos en una situación de emergencia habitacional y, por lo tanto, hacen falta medidas de choque”, apunta Villalobos. Entre las peticiones está movilizar a lo largo del primer semestre de 2025 toda la vivienda disponible en la Sareb, entidad creada en 2012 para gestionar los activos tóxicos procedentes de la crisis financiera y que poseería alrededor de 14.300 viviendas libres.

Encontrar una casa para vivir a un precio razonable, está entre las tres cosas que más preocupan a los españoles. Según una encuesta del CIS, son los problemas políticos, la vivienda y el paro, los tres principales problemas que identifican los ciudadanos a nivel nacional. Además, el 83% de los encuestados reconocía que habría grandes desigualdades en el acceso a una casa. En este contexto, la manifestación del pasado mes de octubre reunió a más de 100.000 personas, siendo una de las más multitudinarias en este ámbito desde las que protagonizaran una década antes los afectados por la crisis hipotecaria.

En el caso de Madrid, la alta demanda y la tensión en la oferta, mantienen los precios lejos de los bolsillos medios. Según el portal inmobiliario Idealista, el precio de la vivienda en venta dentro de la Comunidad tocaba máximos en el último mes de 2024. En concreto, en diciembre llegó a los 3.771 euros por metro cuadrado, un 17,5% más que el año anterior. En las estimaciones de enero de 2025 los precios avanzaron un 2,1% hasta los, 3.851 euros por metro cuadrado y la variación anual llegó al 18,6% más. Por otro lado, en los alquileres las noticias no son mejores, Madrid es la segunda ciudad más cara para alquilar en 2025 (21 euros por metro cuadrado), después de Barcelona (23,6 euros el metro cuadrado). Si observamos las medias de la Comunidad, precio del metro cuadrado baja un poco, hasta los 19,1 euros, por encima de los 18,4 de Cataluña. A estas les siguen Baleares, con 19,9 euros, y Euskadi, con 14,4 euros.

“Desde CC OO queremos denunciar la falta de respuesta de las administraciones a esta crisis habitacional, y en concreto, de la Comunidad de Madrid”, explica Alfredo Villafranca, secretario de política sectorial del sindicato. “En la manifestación anterior la gente salió a las calles de forma masiva, pero no ha habido ningún tipo de respuesta desde Madrid”, concluye.

Por otro lado, Villafranca insiste en que no se está dando respuesta a otros temas urgentes que comprometen los derechos habitacionales de los ciudadanos de la comunidad. En este sentido, se ha referido a la situación en la que están las personas que residen en la Cañada Real, que sigue sin suministro eléctrico, y la "nula" respuesta que se ha dado a las personas afectadas por las obras de la línea de metro 7B, que ha provocado hundimientos y grietas en varios hogares. De hecho, a la convocatoria del domingo se han sumado asociaciones de afectados para sumar sus peticiones a las consignas sobre vivienda.

¿Quiénes convocan?

En esta ocasión —y a diferencia de lo que ocurrió en octubre del año pasado, dónde concurrieron decenas de organizaciones por separado—, todos los grupos convocantes se han agrupado bajo un mismo nombre: Hábitat 24. La plataforma está integrada por más de treinta colectivos entre los que figuran varias plataformas de afectados por la hipoteca, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), sindicatos como UGT y Comisiones Obreras, Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción, Facua o los afectados por la línea 7B de metro, entre otros. Esta nueva jornada de movilización arrancará a las 12.00 horas del próximo domingo desde Atocha y recorrerá el centro de la capital reivindicando medidas más eficaces a corto plazo y un compromiso por parte de la Comunidad de Madrid de que aplicará las herramientas de la ley nacional de vivienda.

La declaración de zona tensionada, que solo pueden efectuar las comunidades autónomas, permite a los ayuntamientos establecer restricciones a los aumentos del alquiler y limitar las rentas de los grandes propietarios a lo que marca el Índice de Precios de Referencia (IPV), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, esta medida ayuda a contener los precios de los alquileres. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), se mostró en desacuerdo con esta medida y rehusó desde un primer momento aplicarla en la región. Corregir esta postura es una de las reivindicaciones que abanderarán la protesta del domingo. Por otro lado, el Partido Popular, también se ha mostrado contrario a la medida, llegando a recurrir algunos puntos de la Ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la semana pasada el juzgado rechazó el recurso argumentando que la declaración de zonas tensionadas no interfiere en el derecho a la propiedad de los caseros.

De momento, esta etiqueta de área tensionada solo se ha aplicado en el País Vasco —concretamente en Errentería— y en Cataluña, siendo esta última la primera comunidad en aplicarlo. De hecho, según datos de la Generalitat, el precio en el alquiler de las zonas tensionadas habría bajado un 5% entre abril y junio del año pasado.

“Madrid tiene que declarar zonas tensionadas, aplicar límites a los alquileres y legislar para sacar la vivienda vacía del mercado a través de recargos impositivos o las medidas que sean oportunas”, concluye Villalobos, y remarca que la capital tiene “el parque de viviendas más sobrecalentado de España”. Esta será consigna principal que tratarán de defender el domingo en las calles.