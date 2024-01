Díaz convocará a los agentes sociales con carácter "inmediato" para negociar la reforma del subsidio de desempleo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que convocará a los agentes sociales para debatir con ellos la reforma del subsidio de desempleo después de que el Congreso rechazara el miércoles la convalidación del decreto ley por el voto en contra de Podemos. A su llegada a la reunión informal de ministros de Empleo de la Unión Europea que comienza este jueves en la ciudad de Namur, ha indicado que, cuando el viernes concluyan los trabajos sobre la subida del salario mínimo interprofesional, se convocará "con carácter inmediato a los agentes sociales" para trabajar en la reforma del subsidio de desempleo.

Los sindicatos UGT y CCOO se han opuesto a algunos aspectos de la reforma, aprobado en la última semana de diciembre pasado, y han criticado que estos cambios no se abordaran en el marco del diálogo social. "Esta es la única reforma que no pudimos someter al diálogo social, solamente pudimos consultarles, por una razón de responsabilidad, y es que teníamos que cumplir el hito europeo, el último que nos quedaba en el Ministerio de Trabajo, para percibir el desembolso de 10.000 millones de euros, y tenía que ser aprobada antes del 31 de diciembre. Por esta razón no pudimos negociarla con los agentes sociales", ha justificado este jueves la vicepresicenta.

Díaz ha asegurado que le consta que había "mejoras" que los sindicatos querían "con algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo parcial". "Ahora sí abrimos la mesa de diálogo social y esta reforma ya va a estar consensuada también con los agentes sociales", ha recalcado.

"A mí solamente me afectan las cosas de la gente a la que quiero"

Por otro lado, la titular de Trabajo ha cargado contra Podemos por votar en contra del decreto y ha dicho que con esta decisión la formación morada "ha golpeado a los trabajadores y las trabajadoras, y lo ha hecho de la mano de Vox y del Partido Popular". Preguntada por si le ha dolido el voto en contra de Podemos a la reforma, ha respondido: "No es muy ortodoxo lo que voy a decir. A mí solamente me afecta personalmente las cosas de la gente a la que quiero".

"El PP, Vox y Podemos han recortado los derechos de las personas en desempleo y van a tener que rendir cuentas ante la ciudadanía. Esto es lo único que me preocupa", ha comentado. Con su voto en contra, ha abundado, "han tumbado un decreto que ampliaba la protección del subsidio por desempleo a las mujeres transfronterizas, las trabajadoras marroquíes que vienen a diario a Ceuta y Melilla a trabajar".

Asimismo, ha señalado que estos tres partidos han perjudicado a los de trabajadores menores de 45 años sin cargas familiares y han impedido el incremento del subsidio de los parados hasta 570 euros mensuales, el permiso de lactancia para de hasta 28 días y la posibilidad de que quienes perciban el subsidio pudieran compatibilizarlo con una actividad laboral. "En definitiva, han dañado a nuestro país", remarcó.