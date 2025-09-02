El empleo se resiente en agosto con 199.300 afiliados menos y 21.905 parados más

El empleo se resintió en agosto con 199.300 afiliados menos a la Seguridad Social y un incremento del paro de 21.905 personas en un mes habitualmente malo para el mercado laboral.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que recoge EFE, el descenso del empleo, el mayor para este mes desde 2019, deja el total de afiliados en 21,66 millones.

En cuanto al paro, el incremento de agosto, similar al de otros años, deja el total de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de empleo Estatal (SEPE) en 2,42 millones, su nivel más bajo en este mes desde 2007.

Por sectores, la caída del empleo afectó a varios, con el mayor descenso en el educativo, con 75.869 afiliados menos, por el fin de actividades académicas en julio. Por detrás, actividades administrativas (19.061), industria manufacturera (16.763) o actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (16.055).

En cuanto a los autónomos, el descenso fue de 8.662 en agosto hasta los 3,4 millones.

Por sexo, el empleo cayó en 96.227 personas entre los hombres, con 11,5 millones de afiliados; y en 103.073 entre las mujeres, con 10,1 millones de afiliadas.

En la comparativa anual, la afiliación ha crecido en 476.801 ocupados en los últimos doce meses. "El empleo se mantiene en los niveles más altos de su historia en un mes de agosto, con más de 21,6 millones de afiliados tanto en la serie desestacionalizada como en la serie original", destaca la Seguridad Social.

El paro sube en los servicios

En cuanto al paro, por sectores económicos, la mayor subida es en servicios, con 21.692 personas más; construcción, en 2.745; e industria, con 2.775. Por el contrario, desciende respecto al mes de julio en el sector de agricultura, en 1.849 personas; y también entre el colectivo sin empleo, en 3.458 personas.

El desempleo femenino aumenta en 11.748 mujeres, hasta los 1,47 millones; y el masculino en 10.157, hasta 954.780; mientras que entre los jóvenes menores de 25 años subió en 3.485 personas respecto al mes anterior.

Por comunidades, el paro registrado en agosto bajó en cinco y subió en el resto con Cataluña (7.942 personas), Madrid (4.214 personas) y País Vasco (4.178 personas) encabezando los incrementos.

En términos interanuales, el paro ha descendido en 145.610 personas. En agosto, se sellaron 1.039.962 contratos, de los que 385.856 tuvieron carácter indefinido, el 37,1% del total.