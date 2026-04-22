Iberdrola recibe a Pedro Sánchez en WindEurope, el gran encuentro europeo de la industria eólica

Iberdrola ha tenido un papel destacado en la inauguración de WindEurope Annual Event 2026, el principal encuentro anual de la industria eólica europea, que se celebra en Madrid del 21 al 23 de abril en el recinto de IFEMA. En ese marco, el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, ha recibido en el stand de Iberdrola al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen.

Durante la jornada inaugural, Galán también ha mantenido encuentros con diversas autoridades del ámbito energético europeo, entre ellas el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen; el secretario de Estado de Energía del Reino Unido, Michael Shanks; y el secretario de Estado irlandés con competencias en el ámbito marino, Timmy Dooley. La presencia de estos responsables públicos subraya el peso institucional y empresarial de una cita que reúne en Madrid a miles de profesionales, centenares de expositores y decenas de sesiones centradas en el futuro de la energía eólica en Europa.

La participación de Iberdrola en este foro encaja con su posición como uno de los grandes actores internacionales de la transición energética. La compañía es líder mundial en energía limpia, con más de 46.000 megavatios de capacidad instalada y una cartera tecnológica diversificada que abarca eólica terrestre y marina, hidroeléctrica, solar fotovoltaica, energía nuclear y baterías.

Además, Iberdrola cuenta con más de 1,4 millones de kilómetros de líneas de distribución y transporte en todo el mundo y suministra energía a cerca de 100 millones de personas, lo que refuerza su papel como uno de los referentes globales del sector energético.