Indra cierra la compra del 89,6% de Hispasat a Redeia por 725 millones de euros

La tecnológica española Indra ha cerrado la compra del 89,68% de Hispasat a la compañía Redeia por 725 millones de euros, tras cumplirse las condiciones suspensivas previstas en el acuerdo, han informado ambas compañías este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación supone la toma de control por parte de Indra de Hisdesat, operador de servicios gubernamentales por satélites en las áreas de defensa, seguridad, inteligencia y asuntos exteriores.

Tras esta adquisición, Indra ha reorganizado la dirección de Indra Space, la unidad que creo Indra y que aglutina su negocio espacial, y que pasará a estar ocupada por Miguel Ángel Panduro, hasta ahora consejero delegado de Hispasat.

Por su parte, Luis Mayo que era el director de Indra Space pasará a ser consejero delegado de Hispasat, que seguirá siendo presidida por Pedro Duque.

Además, Ana María Molina, que hasta la fecha era la directora corporativa de Hispasat, ha sido nombrada consejera delegada de Hisdesat.

Una operación condicionada al control de Hisdesat

Esta adquisición, que se anunció el pasado 31 de enero, se enmarca en el Plan Estratégico “Leading the Future” (Liderando el futuro), que tenía como objetivo consolidar a Indra como el referente de la industria satelital en España.

La operación quedó sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, de carácter esencialmente regulatorio, a la aprobación por la Junta General de Accionistas de Indra y a la ejecución de determinados acuerdos para que Indra consolidara contablemente Hisdesat.

Hasta ahora, el 89,68% de Hispasat era de Restel (Red Eléctrica Sistema de Comunicaciones), compañía que es a su vez propiedad del grupo Redeia, y la SEPI era el segundo accionista, con un 7,41%, mientras que el 2,91% restante era del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI.

Hispasat tiene, a su vez, un 43% de Hisdesat; Isdefe un 30%, Airbus Defence & Space un 15%; Indra, un 7%; y Sener, un 5%. Para ello, Indra se hizo con el 0,1% de las acciones de esta compañía.

El propio presidente de Indra, Ángel Escribano, reconoció que donde verdaderamente tenía el interés era en Hisdesat y de ahí la cláusula que condicionaba esta operación a adquirir la mayoría.

La 'Guerra de las Galaxias' en versión UE regará con miles de millones las grandes empresas de armas europeas Ver más

Indra, en la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) posee un 28% de las acciones, ha afirmado en nota de prensa que con la integración de Hispasat y la consolidación de Hisdesat, se generan importantes sinergias para el crecimiento de las operaciones y los ingresos de Indra.

La tecnológica prevé agilizar la producción y lograr una fabricación industrializada a escala, que permita hacer frente a la creciente demanda de satélites miniaturizados, situando a la compañía a la vanguardia de la tecnología satelital del futuro.

Con esta operación, Indra se posiciona como actor decisivo en varios programas europeos como IRIS, crucial para las comunicaciones seguras en Europa, así como SpainSat NG y PAZ, entre otros, según ha dicho.