La inflación se mantuvo en el 2,3% en febrero debido a la bajada de la luz

La inflación se mantuvo en el 2,3 % en febrero, la misma tasa que el mes anterior, debido a que el abaratamiento de la electricidad durante ese mes compensó los incrementos de precios en restauración y alimentación.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes los datos adelantados hace dos semanas, que reflejan la estabilidad respecto a enero de la tasa de inflación interanual, a la espera de que el dato de marzo ya recoja el impacto en precios de la guerra de Irán.

La inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles- se situó en el 2,7%, una décima superior a la del mes anterior y la más elevada en el último año y medio.

La tasa interanual de inflación rompe así con la tendencia a la moderación que había registrado en los tres últimos meses y se coloca cuatro décimas por debajo de la subyacente, una diferencia que no se registraba desde octubre de 2024.

Por componentes, a la baja de la inflación tiró la vivienda, cuyos precios bajaron un 1,9%, ocho puntos menos que el mes pasado, debido al abaratamiento de la electricidad, que se encareció un año antes.

Por el lado contrario, al alza tiraron los restaurantes y servicios de alojamiento, cuyos precios aumentaron un 4,8%, tres décimas más, por un mayor encarecimiento de los restaurantes y de los servicios de alojamiento que el registrado en febrero de 2025.

También influyó la alimentación y bebidas no alcohólicas, con un aumento del 3,2%, dos décimas más, principalmente por la estabilidad de los aceites y grasas y del pescado y marisco, frente a su abaratamiento de un año antes.

Las mayores subidas de precio en febrero respecto al mismo mes del año anterior las registraron los huevos, un 30,1%; la recogida de basuras, un 28,6%; la joyería y relojes pulsera, un 27,5%; el transporte combinado de pasajeros, un 26,6%; y las hortalizas, un 15,2%.

Por contra, las mayores bajadas de precios fueron las de los aceites vegetales, que cayeron un 14,1%; los combustibles líquidos, un 10,8%; equipos audiovisuales, un 6,4%; el butano y propano, un 6,3%; y la gasolina, un 6,1%.

Inflación mensual

En comparación mensual, los precios de consumo subieron un 0,4% en febrero, frente al descenso de enero, debido al encarecimiento de los restaurantes y servicios de alojamiento, de los combustibles para vehículos personales y de los alimentos, especialmente, frutas, frutos de cáscara, hortalizas, legumbres y patatas.

Lo que más subió de precio durante febrero fueron las bayas frescas (51,4%), el alquiler de vehículos (21,6%) y las legumbres (12%), mientras que lo que más bajó fue el transporte por avión (–11,6%), el vestido de bebé (–2,6%) y la luz (–2,4%).

El precio de los huevos no varió durante el mes de febrero, aunque en los doce últimos meses ha sufrido un incremento del 30,1%.

El del aceite de oliva también se mantuvo durante febrero y bajó un 16,8% en tasa interanual, aunque acumula una inflación del 64% desde enero de 2021.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en febrero. Las más altas fueron las de Madrid (2,9%), en tanto que las de Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja fueron las más bajas (2% en todas).

En cuanto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la inflación se situó en el 2,5%, una décima por encima de la registrada el mes anterior, y la variación mensual fue del 0,8%.