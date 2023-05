El primer convenio tras el acuerdo salarial que prueba que es recuperable el poder adquisitivo perdido en 2022

Cuando aún no se ha firmado oficialmente el acuerdo salarial estatal pactado por los sindicatos y la patronal el pasado viernes, ya se ha cerrado el primer convenio en el marco de ese pacto, incluso con condiciones más favorables de las esperadas. Este lunes, el sector de la fabricación de las conservas vegetales ha conseguido un preacuerdo de su convenio, que incluye una revalorización salarial pareja a la del acuerdo estatal: un 4% en 2023; un 3% en 2024 y otro 3% en 2025. Pero con un extra: también se incluye una revalorización retrospectiva de 4,75% para 2022, algo que en el acuerdo estatal se quedaba en una recomendación. En total: una subida del 14,75% en cuatro años.

“El acuerdo económico que tenemos hoy es mucho más favorable y más beneficioso para la clase trabajadora del que podría haber sido posible firmar en el año 2022”, explica a infoLibre Sebastián Serena, secretario de la Federación de UGT en los sectores de la industria, la construcción y el agroalimentario, uno de los negociadores del convenio firmado este lunes. “Desde luego, confío que sea posible que sea una referencia para otros convenios colectivos”, apunta.

Pese a que el acuerdo entre UGT, CCOO y la CEOE ha sido presentado por todas las partes como un éxito, incluido el Gobierno, es cierto que también ha sido objeto de críticas al dejar fuera de la negociación el poder adquisitivo perdido en 2022. El viernes, tras la filtración del preacuerdo, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, difundió un vídeo en el que añadía: “Este acuerdo no supondrá una renuncia a una mejora salarial en 2022, que tendría que sustanciarse en la negociación de los convenios colectivos”.

Unos días después, se ha llevado a la práctica en el convenio de las conservas vegetales, con la mencionada revalorización del 4,75% en 2022. “No es fácil explicarle a las personas que representamos que la negociación del convenio colectivo de ámbito estatal tenía que renunciar al incremento salarial de 2022, ya que se produciría una pérdida de poder adquisitivo muy importante y un desfase injustificable”, explica Serena.

Un convenio para 2022, mejor firmado en 2023

El resultado de este convenio sectorial es la certeza de que, si el sindicato hubiera apretado para cerrar un acuerdo en 2022, hubiera sido mucho menos ventajoso. La negociación de este convenio colectivo no ha sido nada fácil: empezó en febrero de 2022, en plena invasión rusa de Ucrania. La primera reunión con la patronal se celebró a mediados de marzo de 2022, ya con los precios energéticos a niveles récord. Unos precios que pronto se acabarían trasladando a toda la actividad económica.

La patronal arguyó la incertidumbre de ese momento para posponer la decisión. Los sindicatos, sin embargo, apretaron: los trabajadores del sector ya venían de perder un 3,5% de poder adquisitivo entre 2020 y 2021. En abril, se volvieron a sentar pero solo hubo desencuentros. En mayo, los sindicatos anunciaron “medidas de presión” si la reunión de junio no desembocaba en un acuerdo, cosa que no ocurrió hasta septiembre: la patronal de las conservas hizo una primera propuesta salarial que no gustó a los trabajadores: la mencionada subida del 2%. Por aquel entonces, los precios ya habían subido un 10% en un año, sin incluir las pérdidas de poder adquisitivo acumuladas de los dos años anteriores.

“A principios de 2022 nos decían que el incremento tenía que ser cero, que el sector estaba muy mal”, explica Sebastián Sereno, de UGT. “Si hubiéramos llegado a un acuerdo en septiembre u octubre, el resultado hubiera quedado muy por debajo del nivel del de ahora. Más tarde, llegamos a pactar un 9,75% entre 2022 y 2024”, explica Sereno. Finalmente ha sido un 14,75% entre 2022 y 2025, algo que se ve como un logro en el sector.

Solo el 39% de los convenios firmados en 2022 recogían una revalorización salarial superior al 3%, según muestran los datos del Ministerio de Trabajo: 1.198 convenios de 3.084 firmados. Estos acuerdos, los más beneficiosos, afectan a unas 322.000 empresas y 2,7 millones de trabajadores, que han visto sus nóminas revalorizarse un 4,84% de media. No obstante, otros 6,3 millones de trabajadores han visto crecer sus nóminas muy por debajo: 1,9 millones, los que han tenido un aumento de entre el 2% y el 3%; 3,9 millones, entre el 1% y el 2%; 200.000, por debajo del 1% y otros 200.000 han visto sus salarios congelados.

El convenio de las conservas vegetales ha pasado por todos esos estadios: desde principios de 2022, cuando la propuesta sobre la mesa era una congelación salarial, hasta el 2% de septiembre y el 4,75% finalmente logrado, lo que les ubica en los convenios con aumentos más altos. “El acuerdo estatal nos ha venido muy bien. Pero tengo que añadir una cosa: los empresarios ya estaban viendo que las asambleas tenían una presencia mayoritaria de trabajadores”, señala.

"Vamos a recibir un pico"

El convenio del sector de las conservas vegetales afecta aproximadamente a 31.000 trabajadores de unas 1.400 empresas con un mayor peso en Navarra, Murcia y Andalucía. “Estamos todos muy contentos, la verdad”, explica Loli Tarancón, que trabaja como oficial en una línea de envasados en la empresa de congelados vegetales Ardo Benimodo. “Me daba mucha rabia. Los que tenemos un sueldo mileurista vamos a la compra y ves que con cuatro cosas ya se te ha ido gran parte del sueldo… más la luz, el gas… estaba un poco complicado. Estamos que no nos lo creemos, vamos a recibir un pico, entre otras mejoras”, añade la empleada.

Este convenio no solo ha sido presentado como un éxito por sus negociadores por la revalorización salarial: también se han incluido otras mejoras, como una reducción de jornada a partir de 2025 y ha conseguido abrir varios melones sensibles, como poder tener permisos médicos para acompañar a menores o personas dependientes o el de poner el foco en la siniestralidad laboral en el sector.

Loli Tarancón, que tiene 61 años, está parcialmente jubilada y ha participado como presidenta del comité de su empresa en las negociaciones: “Nadie se esperaba un aumento del 4,75% en 2022. Nada más saberse empezamos a mandarnos mensajes de ‘Ole, ole’. Hemos sido capaces de llegar a un acuerdo después de un año y pico, ha sido muy largo… Ya nos veíamos en la calle, protestando”, añade Tarancón.

“Lo hemos hecho sin coste para los trabajadores”, añade Sebastián Sereno. “No han tenido que hacer ni un día de huelga, no han sufrido ni un descuento en su salario. Ha sido suficiente con las asambleas informativas. Estamos recibiendo montones de mensajes y llamadas que nos felicitan por el acuerdo. Creo que hemos dado la talla”, concluye el portavoz sindical, que se ha beneficiado del acuerdo estatal incluso antes de que se firme.

El preacuerdo estatal alcanzado por UGT, CCOO y CEOE el viernes ya ha sido ratificado por las tres organizaciones: las dos primeras, por unanimidad; en Comisiones Obreras, por 146 votos a favor, de 148. Una vez ratificado por las tres partes, se espera que se firme oficialmente en la mañana de este miércoles, en un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Por delante quedan la negociación de, según estimaciones sindicales, entre 1.200 y 1.400 convenios colectivos que lo usarán de referencia... y que también podrían afectar a las nóminas de 2022.