La cláusula de revisión salarial: el logro sindical que garantizará el poder adquisitivo desde 2023

Aunque todas las partes insisten en que quedan flecos, queda confirmado que en lo central ya hay acuerdo. Tras meses de desencuentro, los sindicatos y la patronal han llegado a un pacto para evitar que continúe la sangría de poder adquisitivo que están sufriendo los trabajadores desde que se inició la crisis inflacionista. Según ha confirmado infoLibre con fuentes de la negociación, UGT, CCOO, y CEOE han acordado una revisión salarial del 4% en 2023, y del 3% en 2024 y 2025. El acuerdo incluye una cláusula de revisión salarial de hasta un punto adicional, en caso de que los precios queden por encima de estas tasas, un punto al que la patronal se había opuesto hasta ahora.

Según las estimaciones del Banco de España, la inflación media de 2023 quedaría en el 4,9%; en 2024, en el 3,6% y en 2025 en el 1,8%, por lo que los porcentajes pactados, junto con la mencionada cláusula de un punto extra, impediría que los trabajadores acumulen más pérdidas de poder adquisitivo en esos años. No obstante, si estas previsiones fallaran como consecuencia, por ejemplo, de un recrudecimiento de la invasión rusa de Ucrania o de cualquier otra coyuntura en los mercados energéticos, el tope salarial pactado se quedaría corto.

La última propuesta sindical de UGT y CCOO, difundida en marzo, incluía renovaciones salariales del 5% para 2022, del 4,5% en 2023 y del 3,75% en 2024. Finalmente, y a falta de confirmar los detalles del acuerdo alcanzado, 2022 se ha quedado fuera de la negociación, por lo que la pérdida de poder adquisitivo en lo peor de la ola inflacionista ha sido asumida por los trabajadores.

“Quiero agradecer a los agentes sociales un acuerdo tan importante destinado a proteger los salarios de las personas trabajadoras. Las organizaciones sindicales y patronales vuelven a estar a la altura de nuestro país”, ha respondido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Los portavoces sindicales se han mostrado más prudentes y siguen sin hablar de “acuerdo cerrado”. Unai Sordo, secretario general de CCOO, en declaraciones a los medios de comunicación, ha anunciado que la negociación continuará este sábado: “Estamos cerca del acuerdo, aunque hay detalles, y algunos de calado, por ultimar a lo largo de este fin de semana. La semana que viene, los órganos de CCOO ratificarán llegado el caso el contenido de ese preacuerdo si fuésemos capaces de ultimarlo en estos días”. Fuentes sindicales han informado a este medio de que las tareas pendientes consisten en “pulir” el texto.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha aplazado una valoración al momento en que se haga el anuncio oficial del acuerdo, pero sí ha sugerido que los porcentajes mencionados están cerrados y ha explicitado que el acuerdo incluye la mencionada cláusula salarial: “Las partes esenciales no se suelen volver a tocar”, ha indicado. El secretario general de UGT ha aludido a los 1.400 convenios colectivos que están pendientes de acordarse este año: “El que haya una mesa de negociación abierta ralentiza todo el proceso de negociación”, ha advertido. Álvarez descarta que el pacto se vaya a firmar el próximo lunes, “por muchas razones”: no está redactado del todo, explica, y por tanto, “difícilmente” se puede firmar sin que sea previamente ratificado por los órganos de dirección de los sindicatos. En cambio, la CEOE sí que ha convocado ya para el lunes a su junta directiva con la intención de debatir, y si acaso aprobar, el documento que se ultimará este fin de semana.

Una negociación difícil para alcanzar el V Acuerdo

Hasta hace apenas unos días este acuerdo salarial parecía imposible: “Se nos ha acabado la paciencia”. Como informó infoLibre, los sindicatos daban por enterrada la negociación si la patronal no se sentaba a la mesa. Hasta donde ha trascendido, en los últimos meses los sindicatos y la patronal solo habían mantenido contactos informales y una única reunión el pasado 22 de marzo.

La semana pasada, Pedro Sánchez añadió presión a los empresarios: “Lo que tiene que hacer la patronal es sentarse con los sindicatos y llegar a un pacto de mejora salarial de los trabajadores, porque eso será bueno para la economía”.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pidió este Primero de Mayo a los empresarios que alcanzaran ya un acuerdo. En la marcha sindical, había presencia de varios ministros. Este mismo jueves, Antonio Garamendi respondía a la ministra: “Pues lo que veo es que la ministra no pinta nada. Lo digo sinceramente. Es un tema bilateral”, espetó el portavoz de la organización empresarial.

La reunión de este viernes se ha conseguido mantener en secreto, hasta que una de las fuentes de la negociación ha filtrado a la Cadena Ser que se había alcanzado un acuerdo, difundido sobre las dos de la tarde.

El pacto de rentas se sigue dando por perdido

El acuerdo salarial no recupera el poder adquisitivo perdido por los trabajadores en la crisis inflacionista que empezó a mediados de 2021, pero sí impide que las pérdidas vayan a más con la inflación esperada para los próximos tres años. Para lograr lo primero, hubiera sido necesario alcanzar el archimencionado pacto de rentas: un acuerdo que redistribuyera los costes de la crisis inflacionista, que ha recaído mayoritariamente sobre los trabajadores. Esto consistía, no solo en una revisión salarial, sino también en un compromiso de las organizaciones empresariales de no trasladar completamente el aumento de costes a los precios de sus bienes y servicios, para asumir también parte de la pérdida.

Según datos preliminares del Banco de España, los beneficios empresariales se han disparado en un 91% en 2022, gracias al mejor desempeño del 55% de las empresas (el 45% se mantuvieron o empeoraron su resultado). Aunque los expertos señalan que muchas de estas empresas siguen recuperando pérdidas de la pandemia, es un indicio más, que se suma a otros muchos, que señalan que las empresas han aprovechado la crisis inflacionista para aumentar precios por encima de costes de manera inadvertida, achacando los aumentos a las subidas de costes.

“Se ha visto en la hostelería, en la restauración, se ha visto en los paquetes turísticos… Han subido los precios antes de que les llegara la inflación para compensar las pérdidas pasadas”, explicó a infoLibre Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.

En 2022, la media de la revalorización salarial de los convenios colectivos fue del 2,78%, frente a una inflación disparada del 8,40%, una brecha sin precedentes de 5,62 puntos. En 2021, los salarios habían crecido de media un 1,78%, frente a unos precios que habían aumentado un 3,10%. El acuerdo garantizará que esto deje de ocurrir a partir de 2023. Si las previsiones inflacionistas se cumplen.