51.000 euros bien valen una disculpa: el director del Patronato García Lorca pide perdón por reírse de la memoria histórica

Ha querido colocar la cámara en otro sitio, pero a Antonio Membrilla, profesor y el nuevo director del Patronato Federico García Lorca, el organismo que gestiona el funcionamiento de la casa natal del poeta dependiente de la Diputación de Granada, no se lo van a poner fácil. El también portavoz del PP en el Ayuntamiento del municipio granadino de Armilla se refirió a la Memoria Histórica como “memez histérica”. Aquellas palabras han levantado polvareda tras hacerse público su nombramiento, que le permitirá embolsarse unas retribuciones básicas de 21.902,12 euros, más 29.114,40 en complementos, en total 51.016,52 euros, y tener un equipo de gente a sus órdenes, según apuntan fuentes socialistas de la Diputación.

Tras el “revuelo”, Membrilla ha explicado en su perfil de la red social X que se trataba de un tuit de 2020, que era una respuesta al de otro usuario y con el que pretendía censurar “la crítica selectiva de algunas personas que visibilizan a unas víctimas solo, frente a otras que quedan en el olvido”, no la Ley de Memoria Histórica. Y ha engarzado: “Si alguien se ha visto ofendido o ha malinterpretado el mensaje, le pido disculpas”. Tras lo que procedía a borrar el tuit. Se ha agarrado a la equidistancia y a su historia personal difundiendo que es “nieto de dos abuelos que vivieron la Guerra -civil española- desde bandos distintos. Víctimas ambas que jamás vi odiar”.

Buenas noches

Ante el revuelo ocasionado por un tuit mío de 2020 en el que comentaba un tuit de @carmelojorda

1. Se comenta únicamente el tuit citado

2. Se critica la crítica selectiva de algunas personas que visibilizan a unas víctimas solo,frente a otras que quedan en el olvido — Antonio Manuel Membrilla (@ammembrilla) 28 de febrero de 2024

Pero, para Fátima Gómez, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación granadina y alcaldesa de Alfacar, municipio lorquiano, esas disculpas “no lo habilitan para ser director” del Patronato de Lorca, un “premio” que no se merece, a su juicio, quien “se ríe, o se mofa de la memoria histórica”. La socialista cuestiona la gestión a la que "asisten" del legado del escritor desde que comenzó la presente legislatura. “Su casa natal está cerrada por las tardes porque había un administrativo de refuerzo que ya no existe, hay que convocar una plaza de técnico medio de gestión y no lo hacen, y deberían elaborar un proyecto integral sólido para las dos viviendas anexas que se adquirieron para darle accesibilidad a la casa museo y no han movido ficha todavía. Ni lo van a hacer porque en el Presupuesto no hay nada”, enumera. “Han puesto más dinero en el Patronato, pero cómo se lo van a gastar si no hay personal para tramitar expedientes ni para hacer nada”, se pregunta.

En ese contexto, para Gómez el nombramiento de Membrilla es “la estocada definitiva”. Por eso ha pedido acceso al expediente para “ver qué candidatos había y si todos los currículums eran iguales”. En ese punto detalla que se trata de un cargo público ligado a un “proceso de concurrencia”, pero “siempre de libre designación”, de los denominados “a dedo”. Hasta el momento “se valoraban los méritos de quienes se presentaban y se les pedía un proyecto para la casa museo natal”, sigue, pero “este año no se ha solicitado nada de eso y han escogido”, afea. Se muestra convencida de que “tiene que haber candidatos con mejores currículums desde el punto de vista cultural”, aunque “desde el político, seguramente no, porque es candidato del PP en una ciudad importante y lo que quieren es tenerlo liberado para hacer oposición en su pueblo”, lanza. Gómez reprocha al presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, que no haya actuado como tal, “sino como presidente del PP -granadino-” y haya “aprovechado” la posibilidad de tener personal de libre designación” para ejercerla “justamente” en un ente “tan emblemático y tan respetado en el mundo cultural”.

La portavoz del Grupo Socialista quiere dejar claro que “Federico es lo que es gracias a una serie de cosas, dónde nació, en qué años vivió, dónde escribió, su condición sexual y que fue asesinado -lo fusilaron en agosto de 1936-… Al final terminaremos diciendo que se murió de gripe en una cama”, ironiza. Insiste en que Lorca “es poliédrico, es lo que es entero” y “hay que promocionarlo a través de los proyectos culturales que consideren, pero no se puede obviar que, además de todo lo demás, es una víctima del Franquismo como otras miles de las que quedan en las cunetas”. Por ello defiende que el popular “está invalidado desde el primer momento que lo nombran” porque “no puede ser el director de su casa museo, que es un referente cultural y de lo que significó la libertad, siendo una persona que se mofa de la memoria histórica. Es una broma de mal gusto, un insulto”, proclama. Otros partidos de la oposición en Andalucía, organizaciones sindicales como CGT y colectivos memorialistas como la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica han rechazado igualmente su designación y han demandado que le muestren la salida. "El PP debe entender de una vez que las leyes de memoria están vigentes, tanto la andaluza como la estatal, y que su deber como gobierno es cumplirlas”, ha advertido, por ejemplo Alejandra Durán, diputada de Por Andalucía en Granada.

No fue un desliz, según la hemeroteca tuitera

Más allá de las críticas, si se bucea en el perfil de Membrilla en X se puede deducir que el polémico tuit no brotó sin más. Son rastreables afirmaciones como "es lo que tiene la memoria histórica, que se vuelve en histérica y entonces se desmemoria...”, fechada en 2014; o “#PalabrasProgres Me quedo con #MIEMBRAS. Pero también valen: talante, desaceleración económica, memoria histórica, educación para la ciudadanía”.

Hay incluso una supuesta cita de la actual alcaldesa de Granada capital, Marifrán Carazo: "El PSOE vive en el pasado porque es incapaz de resolver los problemas del presente. Para Memoria Histórica sí hay dinero".

@marifrangr: "El PSOE vive en el pasado porque es incapaz de resolver los problemas del presente. Para Memoria Histórica sí hay dinero" — Antonio Manuel Membrilla (@ammembrilla) 20 de agosto de 2013

Y se puede localizar alguno sobre el propio Lorca, como en el que confiesa que no hay cosa que le “dé más asco” que se le "utilice como arma política cuando él no fue un autor político”, que escribió por encima de una información titulada con que el PP acusaba al PSOE de convertir un homenaje al poeta en un acto "propagandístico”; u otro similar: "Me gustaría saber qué han leído de #Lorca aquellos que hacen política con su asesinato".

Me gustaría saber qué han leído de #Lorca aquellos que hacen política con su asesinato.https://t.co/Yaj7nEsI1M — Antonio Manuel Membrilla (@ammembrilla) 18 de agosto de 2016

Entre los mensajes arrojados al ciberespacio por Membrilla hay incluso uno en el que relaciona al escritor universal con la tauromaquia: “A la gente de izquierdas no le pueden gustar los #toros... Por eso Picasso, Lorca, Hemingway, Sabina y demás son de extrema derecha”.