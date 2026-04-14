Quién paga la fiesta de la IA (y quién la cobra)

Detrás del brillo de la inteligencia artificial hay una pregunta importante: quién soporta el coste de la transición y quién se queda con el beneficio.

Las grandes transformaciones, los cambios de era, se presentan a menudo como si fueran fiestas. Suena la música, se encienden las luces sobre el escenario y alguien anuncia que nuestras vidas están a punto de cambiar para siempre. Durante un rato, un halo de promesa lo envuelve todo y nos contagia las ganas de celebrar, de bailar al son de la música, de dejarnos llevar… Pero, inevitablemente, la fiesta termina y llega el momento de pagar la cuenta.

La llegada de la inteligencia artificial al sistema de trabajo se está contando así, como una fiesta: una gran celebración de la eficiencia, la reducción de costes, la inmediatez, la rapidez, la simplificación de la vida… si me apuran, de la abundancia. El anuncio nos dice que trabajaremos menos (¡albricias!), produciremos más, decidiremos mejor y seremos más eficientes. Suena tan bien que se nos está olvidando que, como en toda fiesta bien organizada, la cuenta no desaparece, sólo tarda un poco más en llegar.

Mientras los tambores anuncian todo lo que la IA hará posible, el entusiasmo nos hace olvidar los costes. No me refiero sólo al dinero (que también). Hablo de la presión sobre el trabajo y la pérdida de autonomía. Hablo de la transferencia silenciosa de valor desde muchos actores dispersos (nosotros) hacia muy pocas posiciones de poder. Esa vieja transformación por la que una transformación se presenta como beneficio general mientras sus peajes se abonan entre todos y sus dividendos encuentran rápidamente el camino hacia los mismos bolsillos de siempre.

Si bien la cuenta todavía no está sobre la mesa, se puede intuir por dónde van los tiros. Una encuesta global recogida recientemente por la publicación tecnológica sin ánimo de lucro Rest of the World muestra que son muchos los trabajadores que desconfían de la capacidad de sus empresas y gobiernos para gestionar de forma justa la transición hacia la IA. No parece miedo a la tecnología, se parece más a la memoria social.

Podría decirse que han visto demasiadas veces la misma película: siempre son los mismos los que pagan la adaptación (con su esfuerzo, con su tiempo o con la pérdida de sus empleos), pero hay algo revelador en esa desconfianza. La conversación sobre tecnología ha seguido un patrón muy paternalista: la sociedad no entiende bien la innovación, la mira con miedo y se resiste por desconocimiento… Quizá sea cierto que nos falta conocimiento, pero tenemos memoria.

La conversación sobre tecnología ha seguido un patrón muy paternalista: la sociedad no entiende bien la innovación, la mira con miedo y se resiste por desconocimiento… Quizá sea cierto que nos falta conocimiento, pero tenemos memoria

Conviene recordar cómo funciona el mercado cuando el entusiasmo lo dirigen quienes tienen capital, infraestructura y poder: grandes anuncios de prosperidad compartida, que termina siendo selectivamente repartida. Mientras, en Bruselas, el lenguaje de la semana ha sido otro: la Comisión Europea celebra los avances de su plan para convertir a Europa en el “continente de la IA”, con énfasis en infraestructuras, datos, talento… Es lógico que las instituciones quieran acelerar, la pregunta es hacia dónde y en beneficio de quién.

En el caso que nos ocupa, las empresas que controlan los centros de datos, la distribución y la relación directa con el usuario parten de una posición incomparable. Cuanto más crezca el modelo, cuanto más se expanda, más ventaja. Y cuanta más ventaja, más les renta. Mientras, los trabajadores absorben el impacto: oficios que desaparecen, otros que han de ser reconfigurados en tiempo real, legislación contrarreloj, universidades creando programas formativos en tiempos récord, creadores que ven cómo el valor de lo que producen se diluye en plataformas ajenas, medios que pagan la producción de la información mientras otros se quedan con la atención y el negocio… La escena cambia según el sector, pero el guion se parece bastante.

No siempre hace falta que desaparezca un empleo para que empeore una vida. Basta con que la experiencia pierda valor. En los medios, la operación se ve con más claridad: las redacciones siguen asumiendo los costes más caros y menos vistosos de la información: investigar, contrastar, proteger fuentes, responder legalmente sobre lo publicado. Mientras, alrededor de nuestro trabajo crecen sistemas que prometen formas más cómodas (y baratas) para acceder al conocimiento.

Y no se trata sólo de una factura laboral o informativa. Los grandes gigantes en el negocio de la IA se resisten a facilitar información sobre el consumo de agua y energía de sus centros de datos. También ahí asoma otra verdad menos glamurosa que la propaganda: la IA no es una nube blanca y limpia, es una industria pesada con costes físicos, territoriales y ambientales muy concretos.

La legitimidad de la inteligencia artificial no dependerá sólo de lo que sea capaz de hacer, dependerá de nuestra capacidad de mirar en la dirección correcta. Si nos piden adaptarnos como si fuera una obligación moral, exijamos saber a beneficio de quién. Habrá que vigilar a quienes controlan la infraestructura, habrá que pedir responsabilidades a las empresas que privatizan los beneficios y habrá que exigir a los poderes públicos algo más que entusiasmo y estrategia: reglas, supervisión, transparencia, protección del trabajo y defensa activa del interés general.

La tecnología no reparte beneficios por sí misma. Eso lo hacen las reglas que se establecen a su alrededor. Y cuando las reglas se escriben mal, o se dejan escribir a los de siempre, la cuenta acaba sobre la mesa de todos y en la caja de unos pocos.