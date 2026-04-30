‘La furia del fútbol’, un fenómeno político y cultural que TintaLibre presenta en Madrid el martes 5 de mayo

Pocas cosas despiertan tantas opiniones, sentimientos y discusiones como el fútbol. Ni la política, ni la economía, ni la monarquía. Si hay algo que genera debate en las cenas de Navidad es el deporte más popular del mundo.

Por eso, el número de mayo de TintaLibre, la revista en papel de infoLibre, habla de fútbol y su importancia en la sociedad. Es un hecho. Como fenómeno de masas, este deporte ha conseguido abrirse paso en la cultura hasta determinar buena parte de lo que se considera aceptable, reprochable o debatible entre los ciudadanos. Quizá un joven de catorce años no lea el periódico, pero oirá hablar de racismo si Lamine Yamal lo denuncia.

Bajo el eje La furia del fútbol, crónicas, ensayos y relatos desgranan este deporte como fenómeno cultural, político y emocional. La presentación del nuevo número tendrá lugar en la Sala Azul del Espacio Ronda, en el corazón de Madrid, a las 19:00 h del 5 de mayo. El espacio tiene una capacidad máxima de cincuenta personas que podrán asistir al acto si son socias o socios. ¡Y si no lo eres, en este enlace puedes remediarlo!

Marta Gesto, directora general de infoLibre, será la capitana del acto en el que hará un recorrido por este deporte desde la pasión y la memoria personal hasta el poder de la FIFA, los mundiales o su uso político, pasando por su mercantilización, su dimensión identitaria y sus contradicciones.

Posteriormente, la periodista dará pasó a Ramón Reboiras, jefe de redacción de TintaLibre, quien moderará una mesa redonda con la participación de Luis García Montero, poeta, director del Instituto Cervantes y columnista de infoLibre; Mónica Grandes, socia y colaboradora de infoLibre; Lucía Taboada, periodista y escritora; y Leyre Ollero, jugadora cadete del Sporting de Hortaleza. En ella hablarán de cómo el fútbol se convierte en fenómeno cultural y social, de qué formas lo hace y en qué ámbitos.