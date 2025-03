'Calladita no estás más guapa': infoLibre estrena un podcast este 8M con Carlota Corredera y 'Tigrillo'

"¿Por qué no hay un día del hombre? Ni machismo ni feminismo, igualdad. ¿Pero cómo voy a ser machista si tengo una hermana? Soy feminista porque ayudo en casa. La violencia no tiene género. Cuando una mujer dice que no, en realidad quiere decir que sí. Si es que ya no se puede decir ni un piropo. Estás histérica, ¿tienes la regla? Vaya mal humor, ¿cuánto tiempo llevas sin follar? El feminismo ha ido demasiado lejos. Calladita estás más guapa".

Es difícil encontrar una mujer a la que, en algún momento, no le hayan dicho alguna de las frases anteriores. Y no, no su cuñao en la cena de Nochevieja. Algún compañero del trabajo, algún amigo o incluso su pareja.

infoLibre reivindica el Día Internacional de las Mujeres estrenando el podcast Calladita no estás más guapa, presentado por la subdirectora del periódico, Marta Jaenes y la periodista responsable de igualdad, Sabela Rodríguez. Un cuarto propio para reflexionar sobre el momento que atraviesa el feminismo en España y para analizar los logros en igualdad hasta el momento con dos invitados de lujo: Carlota Corredera y Daniel Valero, Tigrillo.

Tras las denuncias de violencia sexual a Iñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, del juicio a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jennifer Hermoso y su posterior condena por agresión sexual, ¿estamos viviendo en España un #MeToo? La llegada de Donald Trump o Javier Milei y el ascenso de la ultraderecha en todo el mundo nos hace plantearnos cómo combatir la ola reaccionaria que quiere recortar los derechos de las mujeres. ¿Por qué hay hombres jóvenes que piensan que el feminismo ha ido demasiado lejos?, ¿por qué los españoles cada vez se declaran menos feministas?, ¿cómo puede el feminismo volver a interpelarles?