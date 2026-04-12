Detenido un hombre tras la muerte de una mujer precipitada desde un tercero en Pamplona

La Policía Municipal de Pamplona investiga la muerte de una mujer de 37 años de edad que se ha precipitado desde una tercera planta en el barrio de San Jorge de Pamplona en la madrugada de este domingo cuando se intentaba descolgar por una ventana con unas prendas de ropa. Un varón de 34 años, con el que la mujer había mantenido una relación sentimental, ha sido detenido por quebrantar una medida cautelar de alejamiento por violencia de género.

El fallecimiento se ha producido en torno a las 4:30 horas de la madrugada en el domicilio en el que vivía la fallecida junto a más personas.

Según han indicado varios vecinos a Diario de Navarra, se escucharon gritos por parte del detenido y de la víctima, que, según han contado, fueron pareja. Esa discusión ha proseguido ya en el interior de la casa, con gritos y llantos, hasta que la víctima ha comenzado a descolgarse por la ventana de la cocina con unas prendas de ropa anudadas hasta el segundo piso, altura desde la que se ha caído. Hasta el lugar se ha desplazado personal sanitario que no ha podido hacer nada por salvar su vida.

Malos tratos

Agentes de la Policía Municipal se han trasladado al domicilio en el que han ocurrido los hechos y han procedido a la detención de un varón al que se le imputa un delito de quebrantamiento de una medida cautelar de alejamiento, derivada de una denuncia por malos tratos interpuesta por la víctima en 2025.

El cuerpo de la mujer fallecida ha sido trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLyCF) para realizarle la autopsia, mientras que la Policía Municipal ha asumido la investigación de los hechos.