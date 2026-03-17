El ex-DAO achaca la denuncia de agresión sexual a "maldad, ruindad y odio"

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha negado ante el juez haber agredido sexualmente a una subordinada y ha atribuido esta acusación a "maldad, ruindad y odio" de la denunciante, quien sin embargo ha ratificado su versión ante el magistrado, informa EFE.

Ambos han comparecido este martes ante el juzgado de violencia sobre la mujer número 8, cuyo titular ha rechazado imponer al mando policial, ya jubilado, la prohibición de comunicarse con la denunciante, como había solicitado su abogado.

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La primera en declarar ha sido la inspectora que, según su letrado, ha prestado una declaración "dura y difícil" en la que ha reiterado la versión que expuso en la denuncia, y ha "acreditado todos los extremos" que se le han preguntado con "veracidad".

A la salida de su declaración judicial, el ex número dos de la Policía ha defendido su inocencia ante los numerosos medios apostados en las puertas del juzgado y ha atribuido la denuncia al "odio" de la denunciante por no haber conseguido "pretensiones profesionales y personales". "Me han destrozado la vida personal, familiar y profesional por algo que no he hecho en absoluto", ha indicado.

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