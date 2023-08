El feminismo sale a la calle ante el "silencio cómplice y cobarde" del mundo del fútbol

El mensaje fue contundente: "Se acabó". Las futbolistas salieron en tromba para defender a su compañera Jenni Hermoso el pasado viernes tras escuchar el discurso de Luis Rubiales justificando su agresión machista en la final del Mundial. Horas después, el movimiento feminista también comenzó a organizarse para mostrar todo su apoyo a las 23 campeonas del mundo y dejarles claro que no están solas en esta batalla. El viernes, decenas de mujeres se congregaron para sacarle tarjeta roja al por entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), suspendido este sábado de su cargo por la FIFA, frente a su sede en Las Rozas, pero también en Santander, Oviedo, Logroño o Salamanca este mismo domingo. Este lunes será el turno del centro de Madrid.

La Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid ha convocado en la plaza de Callao a las 20 horas una concentración para "acompañar tanto a Jenni Hermoso como al resto de jugadoras, nos parece fundamental", explican a infoLibre desde la organización. Aunque haya pasado ya una semana del beso sin consentimiento de Rubiales a Hermoso, el feminismo aún sigue un poco en shock. "Es increíble lo que pasó. Primero, porque fue una agresión brutal delante de miles de personas, y después porque a la futbolista se le ha cuestionado durante toda la semana", defienden desde este colectivo feminista, que recuerda que se ha producido una "revictimización secundaria" de manual: culpabilizar a la víctima y desplazar la responsabilidad de lo sucedido.

Las feministas también aprovecharán esta protesta para reivindicar un deporte libre de violencia machista para lo cual consideran "fundamental" escuchar a las deportistas. "Esto está pasando en el fútbol, pero también pasa en el baloncesto y en otros muchos deportes", apuntan desde la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid, que defiende que el mundo del deporte "es una estructura patriarcal que tiene que cambiar".

El clamor que sale estos días de las diferentes concentraciones feministas contrasta con el clamoroso silencio que reina en gran parte del mundo del fútbol. "Ha sido muy significativo, cobarde y cómplice", reconocen desde esta organización, que apunta que "salvo" contadas excepciones ha sido "estruendoso" por parte de futbolistas, clubes o patrocinadores.

Iniesta, sobre Rubiales: "Se ha aferrado al cargo"

El último en sumarse a esta corta lista de futbolistas que han dado un paso adelante se ha producido este domingo. El futbolista Andrés Iniesta, el jugador que marcó el gol con el que la selección masculina ganó el Mundial en 2010, ha criticado duramente desde su perfil en X, antes Twitter, a Rubiales: "Hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo". "No podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial", ha defendido el jugador.

Después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza, como persona, como padre de tres hijas, como esposo y como futbolista, ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina.



No ha sido el único. A preguntas de los periodistas, el presidente del F.C Barcelona Joan Laporta o el entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone, también han criticado en las últimas horas las actitudes de Rubiales. Se suman así a una corta lista en la que destacan las figuras de Iker Casillas, muy activo durante esta semana en Twitter, o de Borja Iglesias, el único que movió ficha y anunció el viernes que no volvería a una convocatoria de la selección mientras siguieran los actuales dirigentes de la Federación.

Este posicionamiento de Iniesta llega después de la ausencia de una condena conjunta por parte de La Liga durante los partidos que se han jugado este fin de semana. Sólo Cádiz y Sevilla han apoyado públicamente a Hermoso, unos con una pancarta en la que se podía leer "todos somos Jenni" y otros con camisetas con el lema #SeAcabó.

Todo lo contrario ha pasado en el fútbol femenino. En la final de la Women's Cup entre los equipos Atlético de Madrid y el AC Milan, y ante la atenta mirada de la propia Hermoso, jugadoras y equipo técnico de ambos clubes posaron juntos con una pancarta de "contigo Jennifer Hermoso". También las jugadoras de la Real Sociedad o, al otro lado del Atlántico, del San Diego Wave y el Orlando Pride lucieron muñequeras de apoyo.

El TAD se pronunciará sobre Rubiales

Más allá del silencio del fútbol, cuando las feministas se reúnan en Callao ya se conocerán muchos más detalles del futuro inmediato de Rubiales. Se espera que este lunes se pronuncie el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD)sobre la denuncia del Consejo Superior de Deportes (CSD), que acusa al suspendido presidente de la RFEF de "abuso de autoridad" y falta de "decoro".

La propia María Jesús Montero ha dejado claro este domingo que el Gobierno trabajará para que Rubiales "no vuelva a dirigir el fútbol español". Según la ministra en funciones, se trata de una persona "que miente" y "que ha hecho gala de no haber entendido nada de lo que significa la lucha por la igualdad en un área tan importante como el deporte no puede tener en sus manos la dirección del fútbol de este país".

Además, el feminismo también le pone deberes al Ejecutivo más allá del camino abierto por el CSD. "El Gobierno debe escuchar a la sociedad y actuar en consecuencia. Y esto implica hablar con las futbolistas: con las 23, con las del comunicado del año pasado y con las generaciones anteriores", señalan desde la Comisión 8M al tiempo que insisten que este machismo que estamos presenciando ahora "es algo que llevan viviendo muchísimos años".

Reunión "urgente" en la Federación

Además de la decisión del TAD, a las 16 horas, los presidentes de Federaciones Territoriales han sido convocados para una reunión "extraordinaria y urgente" por la RFEF para analizar y evaluar la suspensión de Rubiales por parte de la FIFA. Es la primera decisión del nuevo presidente interino, Pedro Rocha.

Muchos lo señalan ya como la persona detrás de varias decisiones que se vivieron en la tarde del sábado en la Federación. La primera la retirada este sábado de un comunicado en el que la RFEF insistía en que Hermoso "miente", que "está abducida" por su sindicato FUTPRO, y en el que se preguntaba "a qué intereses responden" lo que consideran un "cambio de versión" de la jugadora. Cabe recordar que, las cuatro veces que se ha pronunciado, Hermoso ha mantenido siempre que no fue de su agrado el beso de Rubiales: "Me sentí vulnerable y víctima de una agresión. Sencillamente, no fui respetada".

Y, bajo la mano de Rocha o ante la suspensión de la FIFA, incluso los dos seleccionadores nacionales de fútbol criticaron a Rubiales después de aplaudirle efusivamente sólo 36 horas antes. Primero, Luis de la Fuente, el técnico de La Roja, censuró "sin paliativos el comportamiento equivocado y fuera de lugar" de su jefe. Y después, Jorge Vilda, que lamentó que "la victoria del fútbol femenino español se haya visto perjudicada por el comportamiento impropio que nuestro hasta ahora máximo dirigente". En el texto, el técnico de la selección femenina no menciona ni a Hermoso, ni a la renuncia de las campeonas a volver con la selección si no hay cambios, ni tampoco a la renuncia de su equipo técnico que se produjo este mismo sábado.