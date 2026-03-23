La Semana Santa de Sagunto podría perder la declaración de Interés por no dejar procesionar a las mujeres

El Gobierno iniciará los trámites para revocar la declaración de la Semana Santa de Sagunto (Valencia) como Fiesta de Interés Turístico Nacional, después de que la Cofradía de la Purísima Sangre se manifestara nuevamente en contra de que las mujeres procesionen, informa EFE.

Así lo ha anunciado el Gobierno en un comunicado conjunto del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Industria y Turismo, que es el que otorga el reconocimiento a través de su Secretaría de Estado, y que ha decidido incoar un expediente para revocar la declaración que se concedió en 2004.

La Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto, organizadora de la Semana Santa en el municipio, volvió a rechazar que las mujeres puedan procesionar en la localidad, tras la votación de parte de los 1.700 cofrades este fin de semana. 267 de ellos se pronunciaron expresamente en contra de la inclusión de las mujeres en las manifestaciones religiosas.

El ministerio señala que el Gobierno estudiará cómo las limitaciones estatutarias que la cofradía contempla "pueden afectar al requisito de participación ciudadana previsto por la normativa" de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, ya que "excluyen a la mitad de la población, que son las mujeres", teniendo en cuenta las quejas ciudadanas presentadas formalmente.

Además, subraya que la orden ministerial que regula la declaración contempla que este reconocimiento pueda ser retirado cuando la fiesta haya dejado de cumplir alguno de los requisitos exigidos.

Y remarca que el Gobierno de España está comprometido en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres por encima de cualquier otra consideración, por lo que "siempre se pronunciará y actuará en contra de cualquier discriminación por el hecho de ser mujer".

Del mismo modo, el Gobierno valora "actuar contra cualquier discriminación a la mujer y para garantizar la igualdad efectiva en el acceso y la participación en las entidades abiertas al público, tal y como indica la ley".

Por otro lado, indica que el Instituto de las Mujeres (IM) ha recibido varias quejas por discriminación por parte de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto, en las que "se pone de manifiesto una posible conducta discriminatoria" al rechazar las solicitudes de ingreso de las mujeres en esta entidad.

De ahí que este organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, haya dado traslado de ellas tanto al Ayuntamiento de Sagunto como a la cofradía, al tener entre sus funciones canalizar las quejas formuladas en casos concretos de discriminación de hecho o de derecho por razón de sexo, "asistiendo de manera independiente a las víctimas", recalca el ministerio.

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Y añade que, pese a que las asociaciones gozan de libertad organizativa, este derecho "no puede amparar disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico, por lo que sus estatutos deben respetar el principio de igualdad y no discriminación".

En este sentido, el Instituto de las Mujeres recuerda que impedir la participación de las mujeres "no responde a una tradición, sino que constituye una forma de discriminación prohibida por la ley y contraria a los derechos fundamentales", por lo que se ha pedido el análisis y la revisión de los criterios de acceso a la cofradía y que "se tomen las medidas pertinentes en el ámbito de sus funciones, en aras de respetar y promover el acceso en condiciones de igualdad para mujeres y hombres".

Y advierten de que, de no ser así, dicha negativa se reportará a "otros organismos oportunos", como ya hizo el Instituto de las Mujeres con anterioridad, que se dirigió a otras dos cofradías o hermandades, en concreto, a la Cofradía Marraja de Murcia y su ayuntamiento en febrero de 2025, y a la Asociación Hermandad Dulce Nombre de Jesús de Valera de Abajo, en Castilla-La Mancha, en marzo de 2026.