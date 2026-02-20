Un hombre asesina a su hijo de 10 años en Tenerife y deja herida de gravedad a la madre

Un hombre ha matado a un niño de diez años en el municipio de Arona (Tenerife) y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor, según informa EFE. Posteriormente, ha sido abatido por la Guardia Civil después de que amenazara a los agentes con un machete.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que el crimen, en el que también ha resultado herido un agente, ha ocurrido sobre las 1:00 de la madrugada de este viernes en un domicilio de la localidad tinerfeña de Cabo Blanco.

Las fuentes han indicado que los vecinos alertaron de un ataque en la vivienda en la que se encontraron al hombre de 34 años con un machete con el que al parecer atacó al menor, hijo de ambos, a la mujer y a los agentes que intentaron detenerle. Ante la resistencia del hombre, que hirió a un agente con el machete, fue abatido a tiros y murió en el acto, han señalado las fuentes.

En el interior de la casa se encontraba el cadáver del niño y la mujer que ha sido trasladada a un centro hospitalario de la isla en estado crítico.

El agente de la Guardia Civil herido también ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario aunque sus heridas no son de gravedad.

Las fuentes han indicado que todo parece indicar que se trata de un caso de violencia machista y han precisado que no existían denuncias previas ni la mujer estaba bajo algún sistema de protección.

Semana crítica para las mujeres

Este caso se suma a otros tres feminicidios registrados en lo que va de semana. El lunes una mujer fue asesinada por su expareja en Benicàssim (Castellón), en el centro de salud donde ejercía como enfermera. La víctima fue asistida por sus propios compañeros y trasladada al Hospital General de Castellón, pero finalmente falleció.

Tan sólo un día después, otra mujer y su hija de doce años eran asesinadas en Xilxes (Castellón). Existían denuncias previas con el agresor, exmarido de la víctima y padre de la niña.

El miércoles tuvo lugar otro crimen machista, en Madrid. La víctima tenía 37 años y perdió la vida a manos de su expareja, contra quien también constaban denuncias previas.

El número de menores en riesgo de sufrir violencia vicaria aumenta un 53,6% en un año Ver más

Con estos feminicidios ascienden a nueve los crímenes machistas registrados en lo que va de año.

Pero además de los asesinatos, en los últimos días se han registrado también distintos episodios graves de violencia machista. El 14 de febrero un hombre con orden de alejamiento agredió a su expareja, dejándola en estado de gravedad. Sus familiares aseguran que la pulsera antimaltrato no sonó.

Y el 18 de febrero fue detenido otro hombre, esta vez en Jadraque (Guadalajara), por agredir a una mujer que estaba en el sistema de seguimiento VioGén, valorada de riesgo extremo.