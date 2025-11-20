Un manifestante agrede a dos activistas de Femen tocándoles el pecho en una misa por Franco

Un hombre ha agredido a dos activistas de Femen tocándoles el pecho en la puerta de la parroquia de los Doce Apóstoles en Madrid, mientras que tenía lugar una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco.

Al grito de "Fascismo legal, vergüenza nacional" y "Al fascismo, ni honor ni gloria", las activistas han irrumpido en la puerta de la parroquia. Han sido recriminadas por los asistentes que llegaban en ese momento, entre ellos un hombre que ha tratado de interceptarlas mientras portaba una bandera preconstitucional.

"Señor, que no toque, que no toque", le han espetado las activistas, a quienes una mujer ha logrado arrebatar una de las pancartas y quienes además han recibido algún empujón y algún insulto. Finalmente, las dos jóvenes se han marchado por su propio pie de la zona tras la protesta, que apenas ha durado unos minutos.

La misa ha sido organizada por la familia del dictador y la fundación que lleva su nombre. En la entrada de la parroquia se ha instalado una pequeña mesa con una bandera preconstitucional para la venta de objetos relativos a Francisco Franco.

Al término del oficio religioso, varias decenas de asistentes han permanecido a las puertas de la parroquia, donde han proferido gritos de "Viva Franco, viva cristo rey", "Patria, justicia, revolución", insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras cantaban el himno de la Falange y el Cara al Sol.