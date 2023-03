Montero urge a un acuerdo sobre 'sí es sí' para que "el 8M no den palmadas los adversarios de los derechos de mujeres"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha urgido este sábado al PSOE a llegar a un acuerdo para la reforma de la ley del solo sí es sí para que este próximo Día Internacional de la Mujer no sea el 8M "en el que dan palmadas de alegría los adversarios de los derechos de las mujeres", recoge Europa Prees.

"Tenemos que llegar a un acuerdo para que el día 7 de marzo no se vote en el Congreso de los Diputados la vuelta al Código Penal de La Manada y le demos la oportunidad al Partido Popular y a Vox de sumar sus votos al PSOE para retroceder en los derechos que hemos conquistado en esta legislatura", ha aseverado de cara a la toma de consideración el martes de la propuesta socialista para reformar la ley, a la que Igualdad ya ha avanzado su voto en contra.

En su intervención en el encuentro feminista de la ruta La fuerza que transforma de Podemos en Madrid, Montero ha llamado a "dar una respuesta a la preocupación social y a las víctimas que están viendo como algunos jueces rebajan las condenas a sus agresores sexuales, pero ha dicho que esa respuesta tiene que ser "feminista".

"No podemos permitir que este 8 de marzo tengan la oportunidad el PP y Vox de ocupar las portadas por haber sumado sus votos para volver al Código Penal de la impunidad de los agresores y en las que sólo un 8% de las mujeres se atreve a denunciar las violencias sexuales que sufren", ha incidido.

También ha abogado por un 8M "de todas las mujeres", "especialmente de aquellas que siempre han estado en los márgenes de la sociedad y de la política institucional". "Este 8 de marzo es uno de lucha colectiva, de reconocimiento mutuo, de saber que juntas somos el motor de la historia, que no hay movimiento más poderoso que el que nosotras podemos crear con nuestras manos y con nuestros cuerpos", ha agregado.

Montero ha recordado la "explosión" de la huelga feminista de 2018 y ha reivindicado el feminismo como "el principal motor de la democracia" en la actualidad, donde aún hay un "sistema injusto" y una sociedad "machista patriarcal".

En este sistema, ha advertido de existen unos sectores reaccionarios ante el avance del feminismo, como lo han sido el PP o los jueces "que dejaban a las mujeres sin la adecuada protección del Estado" en casos de violencia de género tras aprobarse aquella ley.

Mujeres en espacios de toma de decisiones

Por otro lado, ha destacado la necesidad de que las mujeres estén en los espacios de toma de decisiones, lo que corresponde, a su juicio, a una "reflexión prácticamente estadística": "Si somos más de la mitad de la población, tendríamos que estar representando ese más de la mitad en todos los espacios donde se toman decisiones".

No obstante, ha afirmado que el "verdadero reto" es que "no basta con que (Isabel Díaz) Ayuso llegue a ser presidenta de la Comunidad de Madrid", sino que se necesitan "mujeres feministas" en las instituciones. A su juicio, no se puede considerar un avance feminista que Ayuso ocupe tal cargo cuando "se dedica a dilapidar la sanidad pública madrileña y a dejar a millones de mujeres sin la adecuada protección del Estado, sin cita para sus problemas de salud o para los de sus hijos e hijas", todo ello "mientras le regala mordidas a sus familiares".

"Necesitamos que las feministas y los feministas llenen las instituciones, igual que ya están llenando la sociedad", ha apuntado, para señalar que no solo es necesario que algunas mujeres "revienten el techo de cristal", ya que es "prioridad" que "la última mujer, la más machacada, se pueda despegar del suelo pegajoso y llegar también a pensar que ella puede reventar ese techo".

Por otro lado, la ministra de Igualdad, quien ha defendido políticas de conciliación, pobreza menstrual, libertad sexual y derechos de mujeres migrantes, ha apelado a los hombres a actuar por los avances feministas porque también les "atañe" y ha avisado de que pese a los logros conquistados "hay que defenderlos una vez están escritos en el Boletín Oficial del Estado (BOE)".

Retos en el año electoral

En este sentido, ha advertido de los retos que habrá este año al ser electoral: "La ciudadanía va a tener que decidir quiénes quieren que les representen en las instituciones para seguir transformando este país con más fuerza o para dejar el espacio libre a los reaccionarios para que nos hagan retroceder en derechos".

De este modo, considera que "va a tocar a hablar de cosas de las que en este país nunca se ha hablado", como de "la violencia política que se ejerce contra las mujeres que dentro y fuera de las instituciones están impulsando en equipo de forma colectiva las políticas feministas que permiten a todas tener más derechos".

Igualmente, ha precisado, "va a tocar hablar de educación sexual" y "del placer y deseo sexual de las mujeres", de todas las edades", así como de los cuerpos diversos, orientación sexual o identidad de género. "Nuestras madres y nuestras abuelas nos han explicado que esta lucha no es una lucha fácil (...), nos han explicado que no hay derecho conquistado sin que una panda de reaccionarios intente frenar esos avances", ha sentenciado Montero para reivindicar que las mujeres juntas pueden con todo.