"Nuestra voz más alta, más clara y fuerte": el lema de Igualdad para el 8M

Con el lema "Nuestra voz más alta, más clara y más fuerte" el Ministerio de Igualdad ha lanzado este jueves la campaña institucional por el Día de la Mujer que se celebra el próximo domingo, con la que quiere mandar "un mensaje contundente" de unidad y firmeza frente al movimiento negacionista, según informa EFE.

"Llegamos a este 8 de marzo en un contexto en el que, por desgracia, tenemos que volver a recordar que los derechos de las mujeres no podemos darlos por consolidados ante la reacción ultra que ataca directamente a las mujeres y a los avances en derechos humanos del movimiento feminista", ha asegurado la secretaria de Estado de Igualdad, Aina Calvo en la presentación de la campaña en la sede del ministerio.

El lema se complementa con algunos eslóganes feministas que aparecen habitualmente en las pancartas de las manifestaciones: "Te cansas de oírlo, nosotras de vivirlo", "Si tocan a una, nos tocan a todas" y "El futuro será feminista o no será".

Frente a la opinión de algunos hombres de que el feminismo ha llegado tan lejos que ahora se les discrimina a ellos, Calvo ha señalado que "el feminismo es un movimiento que busca aliados siempre" y que no se dirige a los hombres desde el frentismo. "Los hombres no solo son compañeros de viaje, sino socio activos en la agenda del feminismo; no actuamos contra nada, ni contra nadie, ni robamos nada a los hombres, sino que queremos vivir en pie de igualdad y eso mejora la vida de los hombres y de las mujeres".

Para la número dos de Igualdad, la diversidad dentro del movimiento feminista se manifiesta en pancartas y lemas, "pero la voz es única". "La campaña a la unidad y a la firmeza y también destaca la importancia de la voz de la mujeres", ha explicado. "Lanzamos un mensaje contundente al conjunto de la sociedad, las mujeres estamos aquí y vamos a seguir estando y vamos a seguir avanzando para consolidar nuestros derechos", ha asegurado.