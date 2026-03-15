El Aita Mari rescata a una treintena de personas que llevaban dos día a la deriva en el Mediterráneo

El buque Aita Mari ha rescatado este domingo a 32 personas, entre ellas nueve menores y una mujer embarazada de ocho meses, que llevaban dos días a la deriva en una embarcación neumática a punto de colapsar en aguas del Mediterráneo central.

Las personas auxiliadas proceden de Camerún, Eritrea, Mali, Burkina Fasso, Nigeria, Ghana, Somalia y Costa de Marfil, ha informado en un comunicado la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, encargada de operar el barco.

El rescate se ha producido tras la localización de una embarcación neumática que navegaba en condiciones "extremadamente precarias" y que pasó dos días a la deriva.

A bordo viajaban 27 hombres y 5 mujeres –una de ellas embarazada de ocho meses–. Entre los rescatados hay nueve menores de edad de entre 2 y 17 años, ha señalado la fuente.

La ONG ha explicado que la intervención del equipo de rescate ha permitido poner a salvo a todas las personas que se encontraban a bordo y evitar una "situación de grave riesgo para sus vidas en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo".

Según ha informado el capitán del Aita Mari, el rescate ha tenido lugar alrededor de las horas 07:23 (UTC) tras recibir un aviso sobre una embarcación en dificultades.

El equipo sanitario del Aita Mari ha realizado una primera evaluación médica a las personas auxiliadas que presentaban síntomas de agotamiento, deshidratación y exposición prolongada al frío, así como lesiones leves derivadas de la travesía y del hacinamiento en la embarcación.

Algunas de ellas requirieron atención médica básica pero en general las 32 personas se encuentran fuera de peligro, ha indicado SMH.

El puerto designado para el desembarque es Vibo Valentia (Italia). La llegada se estima que será el martes al medio día y el pronóstico meteorológico señala que el tiempo empeorará en las próximas horas.

La tripulación del Aita Mari ha explicado, tras la operación, que se encontraron con una "embarcación extremadamente frágil, sobrecargada y con personas que llevaban días en el mar en condiciones muy duras".

"La prioridad ha sido garantizar su seguridad y proporcionarles atención médica inmediata. Cada rescate vuelve a recordarnos que, mientras no existan vías seguras y legales para migrar o solicitar asilo, muchas personas seguirán arriesgando su vida en el Mediterráneo", ha advertido.

Este rescate se ha llevado a cabo en el marco de la misión número 18 que la organización desarrolla actualmente en aguas del Mediterráneo central tras zarpar el Aita Mari el pasado miércoles desde el puerto de Valencia.