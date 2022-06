Biden aboga por revertir la decisión del Supremo de EEUU sobre el aborto y tilda el fallo de "error"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha abogado este jueves por revertir el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que tumba el derecho al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo, al tiempo que lo ha calificado de "error", según informa Europa Press.

"Tenemos que cambiar la decisión del Supremo sobre el aborto", ha señalado Biden en rueda de prensa desde Madrid, después de la Cumbre de la OTAN.

Cuestionado sobre si algún líder de los que han asistido a la cita en la capital española le ha preguntado sobre el asunto del aborto en Estados Unidos, el presidente ha señalado que "nadie" le ha dicho que el país norteamericano "ha retrocedido", subrayando que la nación "está en mejor posición que nunca para liderar el mundo".

"Seguimos siendo líderes", ha asegurado Biden, que ha incidido en que distintos líderes continúan dándole las gracias por el "liderazgo" estadounidense.

El Tribunal Supremo anuló el viernes por un estrecho margen de 5 contra 4 votos la sentencia Roe contra Wade que reconocía el aborto como un derecho a nivel federal, por lo que ahora cada estado podrá legislar al respecto. Hasta once estados prohíben ya o limitan drásticamente el aborto y once estados más tienen leyes que aún no están en vigor que hacen lo mismo.