Un bombardeo israelí mata en Gaza a al menos siete trabajadores de la ONG del chef José Andrés

Al menos siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK), del chef José Andrés, han muerto este lunes por la noche en un bombardeo del Ejército de Israel contra su vehículo en la gobernación de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva israelí contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Entre los fallecidos hay un ciudadano británico, un polaco, uno australiano, dos con la doble nacionalidad estadounidense y canadiense, además de un conductor palestino, según ha informado la propia organización y recoge Europa Press.

La ONG ha reconocido las muertes de los trabajando, asegurando que se trata de una "tragedia" y lamentando que los trabajadores humanitarios "nunca deberían ser un objetivo". "Nos han llegado noticias de que miembros del equipo de World Central Kitchen han muerto en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel mientras trabajaban para apoyar nuestros esfuerzos humanitarios de entrega de alimentos en Gaza. Es una tragedia. Los trabajadores de ayuda humanitaria y los civiles nunca deberían ser un objetivo. Nunca", ha publicado la ONG en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

También ha confirmado la muerte de varios trabajadores humanitarios el propio chef José Andrés, que se ha mostrado en un mensaje en la red social X "desconsolado" y "afligido" por los familiares y amigos de los fallecidos. Además, ha pedido al Gobierno de Israel que ponga fin "a esta matanza indiscriminada".

"Estas son personas (ángeles) con las que serví en Ucrania, Gaza, Turquía, Marruecos, Bahamas, Indonesia. No son personas sin rostro, no son personas sin nombre", ha añadido, recalcando a las autoridades isralíes la necesidad de "dejar de restringir la ayuda humanitaria" hacia el enclave. "No más pérdidas de vidas inocentes. La paz comienza con nuestra humanidad compartida. Tiene que empezar ahora", ha zanjado el chef, pidiendo que se dejen usar "los alimentos como armas" y que se pare de "matar a civiles y cooperantes"

El Ejército de Israel ya ha anunciado la apertura de una "investigación en profundidad" de los hechos y ha recalcado su "cooperación y coordinación" con la ONG "con el fin de apoyar sus esfuerzos para proporcionar alimentos y ayuda humanitaria a los residentes de la Franja de Gaza".

Los trabajadores de World Central Kitchen se encontraban en el enclave palestino en el contexto de la misión humanitaria iniciada junto a la ONG Open Arms para establecer un corredor humanitario marítimo entre Chipre y la Franja ante las enormes dificultades a las que se enfrentan las operaciones para la entrada de ayuda por tierra.

El fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, ha denunciado este martes "el vacío irreparable" tras el bombardeo del Ejército de Israel. "Estamos aquí porque nos dolían las muertes de los civiles en Gaza, ahora también el vacío irreparable que deja la pérdida de nuestros compañeros de equipo de World Central Kitchen", ha manifestado a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Reacciones internacionales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "horrorizado" por la muerte de estos siete trabajadores. "Vuestra solidaridad, altruismo y compromiso con los que más lo necesitan es un orgullo", ha manifestado Sánchez, quien precisamente se encuentra de gira en la región, en un mensaje en X, antiguo Twitter. "El Gobierno de España está con vosotros", ha asegurado el presidente del Gobierno, que ha indicado que ha trasladado personalmente a José Andrés su "más sincero pésame" así como su "cariño y apoyo para él y su equipo".

En términos similares se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. "Horrorizado por la muerte de trabajadores World Central Kitchen en Gaza mientras entregaban comida", ha escrito en la citada red social. El jefe de la diplomacia, que también ha conversado con José Andrés para hacerle llegar su "solidaridad" así como el respaldo de España a la labor que realizan, ha ido un paso más allá y ha exigido una vez más el cese de las hostilidades en Gaza. "Exigimos alto el fuego y entrada ayuda humanitaria", ha reclamado.

Por su parte, el Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, también ha condenado este martes la muerte de siete trabajadores de la ONG y ha reclamado una "investigación". "A pesar de todas las exigencias de proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios, vemos nuevas víctimas inocentes", ha lamentado el jefe de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales para "rendir tributo" a los trabajadores de la ONG fallecidos.

De este modo, Borrell ha dicho que condena el ataque y urge a que se realice una investigación de los hechos, pero también ha subrayado que lo sucedido muestra la urgencia de que se produzca un alto el fuego en la Franja. "(El ataque) prueba que la resolución de Naciones Unidas que pide un alto el fuego inmediato, un acceso humanitario total y una protección reforzada de los civiles debe aplicarse de manera inmediata", ha remachado.

La Casa Blanca también se ha mostrado "desconsolada" por el bombardeo del Ejército israelí. "Estamos desconsolados y profundamente preocupados por el ataque en el que murieron trabajadores humanitarios de WCKitchen en Gaza. Los trabajadores humanitarios deben ser protegidos mientras entregan la ayuda que se necesita desesperadamente, e instamos a Israel a investigar rápidamente lo sucedido", ha señalado la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, a través de su perfil en la red social X.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha confirmado este martes la muerte de una trabajadora humanitaria australiana. "Queremos la plena rendición de cuentas por esto, porque es una tragedia que nunca debería haber ocurrido", ha declarado el primer ministro durante una rueda de prensa en la que ha señalado que la ciudadana australiana ha sido identificada como Lalzawmi Zomi Frankcom.

Albanese ha declarado que Frankcom ha realizado "un trabajo extraordinariamente valioso" y que había sido voluntaria en Australia para ayudar a los residentes durante los incendios. "Se trata de alguien que se ofreció como voluntaria para brindar ayuda mediante esta organización benéfica para gente que está sufriendo enormes privaciones en Gaza", ha mencionado.

El jefe de Gobierno australiano también ha subrayado que se han puesto en contacto con las autoridades israelíes "para pedirle rendición de cuentas", al considerar que "esto va más allá de cualquier circunstancia razonable". "Alguien que se dedica a brindar ayuda y asistencia humanitaria no debería perder la vida. En el vehículo había cuatro trabajadores humanitarios y un conductor palestino. Esta es una tragedia humana. Nunca debería haber ocurrido y es completamente inaceptable", ha manifestado.