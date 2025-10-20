El candidato de centroderecha Rodrigo Paz gana las presidenciales en Bolivia

El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta de este domingo con el 54,57% de los votos, según la información preliminar difundida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia con poco más del 97% de las actas procesadas, según informa EFE.

El senador agradeció este domingo el apoyo recibido y prometió volver a "abrir" el país al mundo y trabajar con todos los sectores que quieran sumarse para "salir adelante" de la crisis en que se encuentra su nación.

Paz obtuvo la victoria frente a un 45,43% del exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), según los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) ofrecidos esta noche por el TSE, con el 97,68% de las actas computadas.

Los votos válidos alcanzan el 94,56%, los blancos un 0,75% y los nulos un 4,69%, de acuerdo a la información preliminar que no es el cómputo oficial, aunque el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que estos resultados muestran "una tendencia" que "parece ser irreversible".

Según Hassenteufel, el nivel de participación ciudadana en la segunda vuelta estuvo entre el 85 y 89%, un dato que se confirmará "una vez que se concluya el cómputo oficial".

El vocal valoró que el Sirepre, "que ya dio muy buenos resultados en la primera ronda" realizada el pasado 17 de agosto, "también hoy ha cumplido eficazmente su función".

Ratificó que la jornada de votación fue "tranquila", transcurrió "sin incidentes mayores" y permitió que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

Paz y Quiroga fueron los dos candidatos más votados en las elecciones generales de agosto, en las que también se renovó al Parlamento nacional para el próximo quinquenio, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

Por eso este domingo los bolivianos volvieron a las urnas para elegir por primera vez en su historia a su presidente y vicepresidente en una segunda vuelta, mecanismo establecido en la Constitución vigente desde 2009.

Paz es candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al expolicía Edman Lara y Quiroga representa a la alianza Libre junto al emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco.

El ganador tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

El candidato presidencial Quiroga ganó ampliamente entre los bolivianos de España

El político derechista boliviano Jorge Tuto Quiroga obtuvo el 66,53% de los votos de los electores residentes en España en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de este domingo. Con el 87% de las actas procesadas, el candidato conservador obtuvo en España 19.905 de las 30.834 papeletas depositadas en las urnas, según los resultados provisionales publicados por el Órgano Electoral Plurinacional.

Rodrigo Paz consiguió 10.016 votos, que es el 33,47% del total. La participación en España fue del 37,46% de los 82.300 electores registrados.

La izquierda dejará de gobernar Bolivia después de casi 20 años: Paz y Quiroga se disputarán la presidencia Ver más

Por el contrario, el presidente electo ganó ampliamente en el conjunto del electorado boliviano que se encuentra en el extranjero, al obtener el 57,09% de los 122.148 votos emitidos, según el 75,5% del escrutinio. Su oponente sacó el 42,91%.

Feijóo felicita a Rodrigo Paz por su victoria en Bolivia y le desea acierto para el cambio

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este lunes a Rodrigo Paz por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia y le ha deseado "acierto" para lograr el cambio en el país suramericano.

"Mis sinceras felicitaciones al presidente electo de Bolivia por su calara victoria. Le deseo todo el acierto para que los bolivianos tengan el cambio que merecen. Muchos retos por delante", ha escrito Feijóo en un mensaje en la red social X.