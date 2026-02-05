Cuba prepara un plan por "desabastecimiento agudo de combustible" ante la presión de EEUU

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves en una inusual comparecencia televisada que su Gobierno prepara un plan por "desabastecimiento agudo de combustible" ante las presiones de EEUU. "Vamos a vivir tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles", reconoció el presidente ante un grupo de periodistas.

El presidente agregó que, debido a la "persecución energética, financiera" es preciso que el Gobierno cubano y sus aliados hagan "un trabajo muy fuerte, muy creativo, muy inteligente para sortear" las medidas de EE.UU. Díaz-Canel, que rechazó la "teoría del colapso" de la isla, abogó por una "articulación antifascista" internacional contra el Gobierno de EEUU.

EEUU cerró el flujo de petróleo venezolano a Cuba el 3 de enero, tras el secuestro del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y el 29 de enero anunció una orden presidencial para aplicar aranceles a quien suministrase combustible a la isla. Cuba precisa importar dos tercios de sus necesidades energéticas. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, ya había advertido esta semana en una entrevista con EFE que La Habana tenía previsto "un proceso de reorganización" aunque "va a requerir mucha creatividad". "A nosotros no nos agarra desprevenidos este episodio. Nosotros hemos modelado durante años las acciones que Estados Unidos puede adoptar contra el país y nos venimos preparando", señaló el diplomático.

No obstante, reconoció que el plan "es algo difícil para la gestión del Gobierno" y "muy difícil para la población en su conjunto, para la industria, para la producción de alimentos, para la agricultura, para los servicios".

Las consecuencias desde Venezuela

La operación militar estadounidense en Caracas del 3 de enero significó para La Habana, además del golpe a un aliado regional clave, el fin de suministro energético vital para la isla. Distintos expertos estiman que de los 110.000 barriles diarios de petróleo que precisa Cuba para satisfacer sus necesidades energéticas, Venezuela le aportó en 2025 unos 30.000.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dio otra vuelta de tuerca más a la presión sobre Cuba al firmar el 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles comerciales a todos los países que suministrasen petróleo a la isla. El experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EEUU) estimó para EFE que, de no recibir nuevos envíos de petróleo, Cuba estaría para marzo en una "grave crisis".

En lo que va de año Cuba apenas ha recibido un petrolero, procedente de México, con unos 86.000 barriles de crudo.

Díaz-Canel anuncia un “plan de preparación para la defensa”

Díaz-Canel, también anunció que su país ha iniciado un “plan de preparación para la defensa” debido a la creciente agresividad de EEUU en la región. “Es un deber soberano ante una agresión prepararnos para la defensa”, puntualizó el presidente cubano.

El Consejo de Defensa Nacional de Cuba, revisó y aprobó el 18 de enero “los planes y medidas” para dar paso “al Estado de Guerra” tras el ataque de EEUU a Venezuela del día 3. Desde entonces, Cuba realiza ejercicios militares todos los sábados, agregó Díaz-Canel. “Hemos declarado los sábados días nacionales de la defensa y todo nuestro sistema defensivo territorial se está preparando en estos momentos (...) para enfrentar una agresión”, explicó.

El mandatario explicó que el plan de preparación para la defensa desplegado desde enero comprende la “preparación del sistema defensivo de todo el país desde el municipio hasta el Consejo Nacional”. “Cuba es un país de paz. La doctrina militar de nuestro país es la concepción de la guerra de todo el pueblo y para nada contempla la agresión a otro país: no somos una amenaza para los Estados Unidos”, remarcó.

¿Jaque mate a la Revolución Cubana? Un trofeo simbólico para Trump Ver más

El concepto de la Guerra de todo el pueblo es una estrategia impulsada en los años ochenta por el entonces presidente cubano, Fidel Castro, y se basa en la movilización general de la población cubana para enfrentarse a una posible agresión externa en la que no se contempla repeler una potencial invasión, sino hacer insostenible una ocupación.

Los ejercicios militares de los sábados incluyen ensayos de emboscadas y entrenamientos para la instalación de minas, protección a la población y clases combinadas en áreas como sanidad militar, defensa contra armas de exterminio en masa, manejo del fusil AKM y técnicas de enmascaramiento, según informaciones de la prensa estatal.

Durante todas estas movilizaciones Díaz-Canel visitó el uniforme verde olivo de jefe del Consejo de Defensa Nacional, algo que está reservado, según la ley cubana, para estados de guerra y emergencia, o en caso de movilización general.