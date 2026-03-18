Transparencia total
Transparencia total
Buscar

GOBIERNO VENEZUELA

Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino tras más de una década como ministro de Defensa

  • La decuisión llega dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas
Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en Caracas (Venezuela).
Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en Caracas (Venezuela). Miguel Gutiérrez (EFE)
Colombia y Venezuela pedirán su adhesión como miembros de pleno derecho al Mercosur

Colombia y Venezuela pedirán su adhesión como miembros de pleno derecho al Mercosur

Ver más

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país suramericano, y designó en su lugar al general Gustavo González López, dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas.

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats