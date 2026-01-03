Transparencia total
ÚLTIMA HORA Donald Trump asegura haber capturado a Nicolás Maduro

Trump dice que Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados por EEUU

  • El mensaje de la captura lo ha escrito Trump en su red social Truth Social
  • Por ahora no hay confirmación por parte del Gobierno de Venezuela
Combo de fotografías de archivo que muestran al presidente de Venezuela, Nicolas Maduro y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Combo de fotografías de archivo que muestran al presidente de Venezuela, Nicolas Maduro y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE (Miguel Gutiérrez/ Doug Mills)

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado en un mensaje en su red social Truth Social que Nicolás Maduro y su esposa habrían sido capturados por EEUU.

El mensaje dice:

"Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado del país en avión. Esta operación se realizó en coordinación con las fuerzas del orden de Estados Unidos. Próximamente se darán más detalles. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11:00 a. m., en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención a este asunto!

Presidente DONALD J. TRUMP"

