Trump dice que Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados por EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado en un mensaje en su red social Truth Social que Nicolás Maduro y su esposa habrían sido capturados por EEUU.

El mensaje dice:

"Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado del país en avión. Esta operación se realizó en coordinación con las fuerzas del orden de Estados Unidos. Próximamente se darán más detalles. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11:00 a. m., en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención a este asunto!

Presidente DONALD J. TRUMP"