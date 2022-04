Directo | Zelenski cifra en más de 1.100 los ucranianos muertos en la región de Kiev

10:31 h

La senadora del PNV Nerea Ahedo ha denunciado que es "inaceptable que en un Estado supuestamente democrático y de derecho se dé espionaje y no se quiera, además, reconocer", se intente "echar balones fuera y que no se investigue". Asimismo, ha augurado que, pese a que se produzca "una crisis más de confianza", Pedro Sánchez, al que ve como "un superviviente nato", intentará "apurar hasta el último momento" en el Gobierno.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, la senadora jeltzale ha considerado "terrible" que los supuestos casos de espionaje mediante el software Pegasus sean "la noticia de la semana" porque refleja que "la calidad democrática deja bastante que desear". A su entender, las "cloacas" parece "claro" que "existen, han existido y que siguen ahí".

Ahedo ve "totalmente inaceptable que, en un estado supuestamente democrático de derecho, se dé espionaje y no se quiera, además, reconocer" porque, según ha remarcado, reconocer es "la manera de intentar ver qué ha pasado, por qué ha pasado y que no vuelva a pasar". De este modo, ha censurado que se esté intentando "echar balones fuera y que no se investigue".