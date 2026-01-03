MINUTO A MINUTO
En directo | Última hora sobre el ataque de EEUU contra Venezuela
Siga la última hora del ataque de EEUU sobre Venezuela
11:38 h
Ione Belarra e Irene Montero han publicado en X sendas publicaciones en las que piden al Gobierno de Sánchez romper relaciones con Estados Unidos y abandonar la OTAN.
Belarra ha expresado su "rechazo más profundo a este ataque a Venezuela" citando un tuit de su compañera y eurodiputada, Irene Montero en el que dice que "EEUU es un peligro. O les paramos o arrasarán con todo".
11:24 h
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.
En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores.
11:14 h
El presidente argentino, Javier Milei, celebró este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro anunciada por el primero, mediante una publicación en X con el mensaje: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo".
11:00 h
La población civil de Caracas, Venezuela, intenta abandonar la ciudad después de las explosiones registradas en distintos puntos, en medio de un clima de incertidumbre y temor. Muchas personas buscan resguardarse o trasladarse a zonas más seguras mientras las autoridades evalúan la situación y llaman a la calma.
10:55 h
En una entrevista telefónica con The Times, el presidente Trump celebró el éxito de la misión para capturar a Maduro. "Mucha buena planificación y muchas tropas excelentes y excelentes personas", dijo Trump. "En realidad, fue una operación brillante".
Cuando se le preguntó si había solicitado la autorización del Congreso o qué pasaría ahora con Venezuela, Trump respondió que abordaría esos asuntos durante su rueda de prensa en Mar-a-Lago en las próximas horas.
10:42 h
El presidente estadounidense, Donald Trump, confirma que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido capturado junto a su mujer y sacado del país".