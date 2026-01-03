En directo | Última hora sobre el ataque de EEUU contra Venezuela

11:38 h

Ione Belarra e Irene Montero han publicado en X sendas publicaciones en las que piden al Gobierno de Sánchez romper relaciones con Estados Unidos y abandonar la OTAN.

Belarra ha expresado su "rechazo más profundo a este ataque a Venezuela" citando un tuit de su compañera y eurodiputada, Irene Montero en el que dice que "EEUU es un peligro. O les paramos o arrasarán con todo".