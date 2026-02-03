EEUU derriba un dron iraní que se aproximó a su portaaviones en el mar Arábigo

Las Fuerzas Armadas estadounidenses derribaron este martes un dron iraní que, según detalló un portavoz militar citado por la cadena Fox News, se aproximó a su portaaviones USS Abraham Lincoln, desplegado por Washington en el mar Arábigo junto a su grupo de combate para ejercer presión sobre Teherán, informa EFE.

El dron, un Shahed-139, "realizó maniobras innecesarias en dirección al buque" y continuó volando hacia el portaaviones "a pesar de las medidas de distensión adoptadas por las fuerzas estadounidenses" y acabó siendo derribado por un caza F-35 embarcado en el Abraham Lincoln, según explicó a Fox News el capitán Tim Hawkins del Comando Central estadounidense.

Según Hawkins, el portaaviones de propulsión nuclear se encontraba navegando a unas 500 millas (algo más de 900 kilómetros) al sur de la costa iraní en el mar Arábigo en el momento del incidente, en el que ningún militar ni activo estadounidense resultó dañado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el pasado 22 de enero que estaba enviando una flota, compuesta por este buque y su grupo de combate, a aguas cercanas a Irán para enviar un mensaje intimidatorio a su gobierno en medio de la represión contra las históricas protestas que han sacudido el país.

A raíz de estas presiones Teherán ha accedido a retomar negociaciones con Washington, que tiene la vista puesta en su programa nuclear, sobre el cual ya ejecutó ataques quirúrgicos el pasado junio.

Hawkins aseguró hoy también a Fox que horas después de que fuera derribado el dron, que dos lanchas y otro dron de la Guardia Revolucionaria iraní "hostigaron" a un petrolero estadounidense que transitaba por el estrecho de Ormuz, lo que motivó que un destructor de EEUU que estaba en la zona tuviera que escoltar, con apoyo aéreo, al navío.