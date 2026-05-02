Estados Unidos cumple su amenaza y retirará 5.000 soldados de sus bases en Alemania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirará 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, de acuerdo con altos funcionarios del Pentágono citados por distintos medios estadounidenses, informa Efe. "El Secretario de Guerra ha ordenado la retirada de aproximadamente 5.000 soldados de Alemania", explicó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, citado en X por la periodista Kellie Meyer de Newsmax. Parnell añadió que Washington prevé "que la retirada se completará en los próximos seis a doce meses".

Tras conocer la noticia, la OTAN ha anunciado este sábado que está "trabajando" con Estados Unidos para "entender los detalles" de esta retirada, informó una portavoz de la alianza militar según recoge Efe. "Estamos trabajando con los Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre la presencia militar en Alemania", dijo

La portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, señaló a través de un mensaje en redes sociales que "este ajuste pone de relieve la necesidad de que Europa siga invirtiendo más en defensa y asuma una mayor parte de la responsabilidad de nuestra seguridad común", añadiendo que ya están "observando avances" desde que los aliados acordaran invertir el 5% del PIB en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya el año pasado. "Seguimos confiando en nuestra capacidad para garantizar nuestra disuasión y defensa a medida que continúa este cambio hacia una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte", aseguró.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, respondió que el hecho de que EEUU "retire tropas de Europa y también de Alemania" era previsible, y coincidió con la portavoz de la OTAN en que "nosotros, los europeos, debemos asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad".

Choques entre Merz y Trump

La retirada de las tropas de Alemania respondería al descontento de Trump, quien ya había amenazado esta semana con sacar tropas del continente debido a la falta de apoyo de sus aliados europeos en la guerra contra Irán. Esta acción también se interpreta como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien afirmó que el republicano ha sido "humillado" por Teherán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo.

En una nueva andanada en el cruce de críticas entre ambos líderes, Trump advirtió a Merz de que debería ocuparse más de "arreglar" su país "roto" y de poner fin a la guerra en Ucrania, en lugar de "interferir" en el conflicto con Irán. El republicano acusó al líder europeo de no apoyar a EEUU en esta guerra y de creer "que está bien que Irán tenga un arma nuclear". "¡Con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!", afirmó el mandatario.

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Merz apoyó en un comienzo los ataques estadounidenses e israelíes a Irán. Sin embargo, con el paso del tiempo ha asumido una postura cada vez más crítica, lo que le ha valido los reproches del republicano.

Trump ha criticado repetidamente a sus aliados europeos por no acudir al llamado de Washington, que junto a Tel Aviv inició la guerra contra Teherán el 28 de febrero, sin consultar o comunicar nada previamente a sus socios de la OTAN.

Actualmente, el ejército estadounidense tiene una presencia en Alemania de más de 36.000 soldados en servicio activo distribuidos en varias instalaciones clave del país, entre ellas la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden, las áreas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.