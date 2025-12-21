Estados Unidos intercepte el segundo petrolero en las costas de Venezuela

Estados Unidos intercepta este domingo un tercer petrolero frente a las costas de Venezuela durante sus operaciones contra el país, siendo el segundo barco apresado durante este fin de semana. Aún no ha sido especificado ni cuál ha sido el buque interceptado ni la ubicación exacta donde se ha producido el bloqueo.

Aunque no se han proporcionado más detalles al respecto, la Casa Blanca sí ha informado de los motivos que llevaron este sábado a la interceptación del petrolero 'Centuries' y que podrían también haber hecho que hayan actuado con este segundo buque.

La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha indicado que el petrolero "transportaba petróleo de PDVSA bajo sanciones" (la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela) y que "es un navío de falsa bandera que operaba como parte de la flota en la sombra venezolana para traficar con crudo robado y financiar el régimen narcoterrorista" del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Este primer petrolero transportaba unos dos millones de barriles de crudo venezolano, según fuentes de la agencia Bloomberg, y su tripulación comprende unos 40 marineros, la mayoría de nacionalidad china.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha terminado condenando la incursión directamente como un "robo" de sus activos y un "secuestro" acompañado de la "desaparición forzada de su tripulación, cometidos por efectivos militares de los Estados Unidos de América en aguas internacionales", reza el comunicado emitido por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Las autoridades venezolanas han calificado de "piratería" esta nueva confiscación que, a juicio de Caracas, incumple varias normas del Derecho Internacional y supone una "flagrante comisión" de un "delito". El Ejecutivo venezolano "ejercerá todas las acciones correspondientes" para que estos actos no queden "impunes", entre ellas interpondrán una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.